Μισό βήμα πίσω από τον Τραμπ: Βρέθηκε προσωρινή λύση, σταματά το shutdown

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ομόφωνα αργά το βράδυ της Παρασκευής την πρόταση με την οποία θα τερματιστεί η “παράλυση” των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που κράτησε 35 ημέρες, εγκρίνοντας τη χρηματοδότησή τους, χωρίς όμως να περιλάβει στον προϋπολογισμό τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να οικοδομήσει το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται ότι θα συζητήσει και θα εγκρίνει την πρόταση αυτή, η οποία θα σταλεί κατόπιν προς επικύρωση στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ είπε νωρίτερα ότι στις τρεις εβδομάδες για τις οποίες εγκρίθηκε η χρηματοδότηση (μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου) αναμένει από το Κογκρέσο να συζητήσει και να βρει μια συμβιβαστική λύση. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος εξήγησε στο πρακτορείο Reuters ότι ο Λευκός Οίκος θα δεχόταν έναν συμβιβασμό για να παραμείνουν ανοιχτές οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, εφόσον στον προϋπολογισμό περιληφθεί η χρηματοδότηση του τείχους, έστω και αν το ποσό είναι μικρότερο από τα 5,7 δισεκ. δολάρια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ο Τραμπ συμφώνησε να επαναλειτουργήσουν προσωρινά οι υπηρεσίες μετά τις πληροφορίες ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους εξαιτίας του shutdown.