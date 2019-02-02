Νέες τηλεφωνικές απάτες στη Θεσσαλονίκη: «Ξάφριζαν» ηλικιωμένους εμπλέκοντας τα παιδιά τους σε τροχαία

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Κρούσματα τηλεφωνικής απάτης με θύματα ηλικιωμένους και πρόσχημα την υποτιθέμενη εμπλοκή συγγενικών τους προσώπων σε τροχαία ατυχήματα, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για πέντε περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν το διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως Χαριλάου και Ανάληψη, κατά τις οποίες οι δράστες απέσπασαν από τα ανυποψίαστα θύματά τους το ποσό των 12.600 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί Βούλγαροι (24 και 20 ετών) για εμπλοκή στις παραπάνω απάτες και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους, προς το παρόν, συνεργούς τους.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις και προσποιούμενοι τους δικηγόρους ή τους αστυνομικούς, οι δράστες ανέφεραν ψευδώς στα ηλικιωμένα θύματα ότι συγγενικά τους πρόσωπα, συνήθως τα παιδιά τους, έχουν προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο και προκειμένου να απεμπλακούν από τις ποινικές συνέπειες, αξίωναν και εισέπρατταν διάφορα χρηματικά ποσά.

ΑΠΕ – ΜΠΕ