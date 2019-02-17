Καραγκούνης: Το βάρος της μεταμόρφωσης της χώρας έχει πέσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Εκδήλωση κοπής πίτας της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΟΔΕ Λευκάδας, διοργάνωσε ο βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς, πρώην βουλευτές και όλα τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας Κώστας Καραγκούνης, Πρεβέζης Στέργιος Γιαννάκης και Άρτας Γιώργος Στύλιος.

Στον χαιρετισμό του ο αναπληρωτής Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κώστας Καραγκούνης, αφού ευχαρίστησε τον Αντώνη Σαμαρά για την παρουσία του στην εκδήλωση, τον χαρακτήρισε ως τον πρωθυπουργό που κράτησε την Ελλάδα όρθια και ζωντανή και την παράταξη όρθια και ισχυρή. Σημείωσε ότι η Ελλάδα περνάει πέτρινα χρόνια από τότε που η κυβέρνηση πρώτη φορά Αριστερά ήρθε στην εξουσία. Και αυτό όπως είπε “γιατί η χώρα έχασε πάνω από το 25% του ΑΕΠ, η ανεργία των νέων ξεπερνάει το 50% και πάνω από μισό εκατομμύριο από τα πιο προικισμένα παιδιά μας έφυγαν για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη αλλού χωρίς να έχουν κίνητρο να ξανά γυρίσουν. Την ίδια ώρα που ένα εκατομμύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει και έχουμε συντάξεις Κατρούγκαλου, όπου μια χήρα που μένει μόνη και αβοήθητη, παίρνει 150 ευρώ ενώ οι υπόλοιποι φθάνουν δεν φθάνουν τα τριακόσια και τετρακόσια ευρώ”.

“Η Ελλάδα πρώτη φορά Αριστερά, είναι η Ελλάδα που μόνη στον κόσμο, ούτε καν οι Αφρικανικές χώρες δεν το έχουνε, έχει κεφαλαιακούς ελέγχους και που η μεσαία τάξη έχει καταστραφεί”, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καραγκούνης και πρόσθεσε: “Είμαστε μια χώρα που φτάσαμε στο σημείο να απεμπολούμε και διαχρονικά εθνικά δίκαια, που χαρίσαμε το όνομα Μακεδονία, μια χώρα ηθικά ψυχολογικά και ιδεολογικά συμβιβασμένη”.

Τέλος, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι “ο κλήρος και το βάρος της μεταμόρφωσης του τόπου, έχει πέσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ως επόμενος πρωθυπουργός θα φέρει πραγματικά ελπίδα στον τόπο”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ