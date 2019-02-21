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21.02.2019 17:18

Τηλεφωνική απάτη: Αν σας καλέσουν και σας πούνε αυτή τη φράση κλείστε το αμέσως

21.02.2019 17:18
Συναίνεση με όρια - Media

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Μια νέα τηλεφωνική απάτη εξαπλώνεται και οι Αρχές προειδοποιούν ότι αν σας καλέσουν και σας πούνε αυτή τη φράση πρέπει να κλείσετε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Η απάτη εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο!

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έχουν πέσει ήδη χιλιάδες πολίτες στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και προειδοποιούν τους πολίτες!

Τηλεφωνική απάτη: Πως γίνεται

Λαμβάνετε τηλεφώνημα από κάποιον τοπικό αριθμό. Στη συνέχεια, ο συνομιλητής σας, σας ενημερώνει ότι η κλήση καταγράφεται και σας λέει το όνομά του και την εταιρεία που εργάζεται.

Αμέσως μετά, σας ρωτά: «Με ακούτε;».

Αν σας κάνει αυτή την ερώτηση, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο, διότι, αν απαντήσετε «ναι», τότε κινδυνεύετε η ηχογράφηση να μονταριστεί και η εταιρεία να σας «δέσει» με φωνητικό συμβόλαιο, αντίστοιχο με το «Συμφωνώ» που «κλικάρουμε» στο τέλος των Όρων Χρήσης κάποιου προγράμματος στον υπολογιστή μας.

Οι απατεώνες που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο επιχειρούν να χρεώσουν τα θύματά τους για υπηρεσίες και προϊόντα και στη συνέχεια απειλούν με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, καθώς έχουν στα χέρια τους την ηχογραφημένη συνομιλία.

Μάλιστα, στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που οι απατεώνες χρησιμοποιούν την ηχογράφηση της φωνής του θύματος για την έκδοση πιστωτικών καρτών!

Πηγή: pagenews

 

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