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22.02.2019 16:54

Εφιάλτης οι τηλεφωνικές απάτες: Επιτήδειοι απέσπασαν 36.000 ευρώ από ηλικιωμένους

22.02.2019 16:54
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Την εξιχνίαση τριών περιπτώσεων εξαπάτησης ηλικιωμένων από επιτήδειους που με πρόσχημα την εμπλοκή συγγενικών τους προσώπων σε τροχαία ατυχήματα ή τη δήθεν νοσηλεία τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αποσπούν από τα ανυποψίαστα θύματά τους μεγάλα χρηματικά ποσά, ανακοίνωσε το τμήμα προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης .
 
Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο Έλληνες, 46 και 70 ετών, και μία πενηνταεπτάχρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, που κρατούνται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.
 
Σύμφωνα με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται τρεις άγνωστοι προς το παρόν συνεργοί τους, η «λεία» τους προσεγγίζει τις 36.000 ευρώ. Η ίδια δικογραφία κάνει λόγο για «συμμορία», που δρούσε επιλέγοντας ως θύματά της αποκλειστικά ηλικιωμένα άτομα, στα οποία τα μέλη της συστήνονταν τηλεφωνικά, ανάλογα με την περίπτωση, ως γιατροί, δικηγόροι και αστυνομικοί.
 
Με πρόσχημα την εμπλοκή συγγενικών προσώπων των ηλικιωμένων -συνήθως των παιδιών τους- σε τροχαία ατυχήματα, τα κατηγορούμενα ως μέλη της συμμορίας, προσποιούμενα τις παραπάνω ιδιότητες, αποσπούσαν χρήματα, προκειμένου είτε να αποφευχθούν νομικές κυρώσεις εις βάρος των συγγενών τους είτε αυτοί να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις.
 
Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή της ίδιας συμμορίας σε παρόμοια περιστατικά.
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