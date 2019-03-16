search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 14:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.03.2019 15:09

Υπέρταση: Πόσες φορές την εβδομάδα κάνει να τρώτε πατάτες

16.03.2019 15:09
Υπέρταση: Πόσες φορές την εβδομάδα κάνει να τρώτε πατάτες - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Δεν έχει σημασία αν είναι σε μορφή πουρέ, ψητές, βραστές, ή τηγανητές, οι πατάτες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης στις γυναίκες, αν εκείνες καταναλώνουν περισσότερες από τρεις μερίδες την εβδομάδα, σύμφωνα με μια 20ετή έρευνα, που δημοσιεύθηκε το 2016 στην επιστημονική επιθεώρηση British Medical Journal, σχετικά με τον αντίκτυπο της πατάτας στην υπέρταση.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ένα 11% αυξημένο κίνδυνο για υπέρταση μεταξύ εκείνων των γυναικών που κατανάλωναν βραστές, ψητές, ή σε μορφή πουρέ πατάτες τέσσερις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, σε σύγκριση με άτομα που κατανάλωναν πατάτες λιγότερο από μία φορά το μήνα.

Η αύξηση στον κίνδυνο για υπέρταση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για όσους καταναλώνουν τηγανητές πατάτες περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα, αφού υπολογίστηκε στο 17%, τόσο για άνδρες, όσο και για γυναίκες.

Αν και τα αποτελέσματα μιας τόσο σημαντικής έρευνας, πρέπει να επαληθευτούν από άλλες παρόμοιες, εντούτοις η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Lea Borgi, από το νοσοκομείο Brigham and Women’s πρότεινε να καταναλώνουμε γενικά λιγότερες από τέσσερις μερίδες πατάτες την εβδομάδα.

Και πρόσθεσε: “Αν καταναλώνετε πέντε μερίδες πατάτες την εβδομάδα, τότε θα πρέπει να μην τρώτε καμία άλλη μερίδα αμυλούχων λαχανικών, όπως γλυκοπατάτες, καλαμπόκι ή αρακά”.

Πρόσφατες μελέτες από την ίδια ομάδα επιστημόνων έχουν συνδέσει την υψηλή κατανάλωση πατάτας με τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη. Οι ερευνητές δεν ήταν βέβαιοι ως προς το γιατί η αυξημένη κατανάλωση πατάτας συνδέεται με υπέρτασηκαι διαβήτη. Υποψιάζονταν ότι η απάντηση ίσως βρίσκεται στον υψηλό γλυκαιμικό δείκτη της πατάτας, το οποίο σημαίνει ότι οι πατάτες μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο έντονη αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα.

Οι πατάτες είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Μια έχει περίπου 160 θερμίδες και είναι γεμάτη με:

  • 4 γραμμάρια φυτικών ινών (περίπου το 20% της καθημερινής σας ανάγκης σε φυτικές ίνες)
  • 4 γραμμάρια πρωτεΐνης
  • Βιταμίνη C ίση με το 50% της καθημερινή σας ανάγκη για αυτήν
  • Κάλιο ίσο με το 25% της καθημερινής ανάγκης του οργανισμού σας σε αυτό
  • Βιταμίνη Β6 ίση με το 33% της καθημερινής σας ανάγκης σε αυτή
  • Σχεδόν το 10% της ημερήσιας ανάγκης σας σε σίδηρο

Οι ειδικοί συνιστούν τις ακόλουθες τροφές, ως καλά υποκατάστατα για μερικές μερίδες πατάτας την εβδομάδα:

  • Μπανάνες
  • Σολομός
  • Λευκά φασόλια
  • Γιαούρτι
  • Ξερά δαμάσκηνα
  • Σπανάκι

Πηγή: iatropedia.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lowery_the-fisherman_0807_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Fisherman»: Η Focus Features μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα υπερφυσικού τρόμου

johnson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνία: Ο επιχειρηματίας που ήθελε να ζήσει για πάντα πάσχει από ανίατη ασθένεια

aeroskafos-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο φωτιές σε εξέλιξη, σε Λάρισα και Κιλκίς – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

hormouz
ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι

karampeti-new
ΘΕΑΤΡΟ

Με διπλό sold out ξεκίνησε η περιοδεία της Μήδειας – Όρθιοι χειροκρότησαν οι θεατές την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 14:55
lowery_the-fisherman_0807_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Fisherman»: Η Focus Features μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα υπερφυσικού τρόμου

johnson_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνία: Ο επιχειρηματίας που ήθελε να ζήσει για πάντα πάσχει από ανίατη ασθένεια

aeroskafos-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο φωτιές σε εξέλιξη, σε Λάρισα και Κιλκίς – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

1 / 3