Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης υποψήφιος με τον Κώστα Μπακογιάννη

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Με κυρίαρχο μέλημά του να καταπιαστεί με θέματα πολιτισμού, ο καταξιωμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, θα είναι υποψήφιος με τον Κώστα Μπακογιάννη, για το Δήμο της Αθήνας.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και έκανε μεταπτυχιακά Αρχιτεκτονικής και Κινηματογράφου στο Λονδίνο. Έχει γράψει είκοσι οκτώ βιβλία. Έργα του έχουν μεταφραστεί σε εννέα γλώσσες, ενώ αρθρογραφεί στην εφημερίδα «Το Βήμα».

Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο έβδομος ελέφαντας», εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. «Το Μπαρ Φλωμπέρ» κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η «Αμερικάνικη φούγκα» κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και εκδόθηκε στις ΗΠΑ (Etruscan Press). Το πρώτο του παιδικό μυθιστόρημα, «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος», τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Η ανακοίνωση του συνδυασμού του Κώστα Μπακογιάννη θα γίνει σήμερα στις 18:00 στο γήπεδο του Μετς.