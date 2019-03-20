Χαμός με την ομοφοβική επίθεση του Εβρά για την Παρί: Είστε αδερφές, χάσατε από παιδιά που δεν έχουν σπέρμα (Video)  

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Αναστατωμένη είναι η Γαλλία μετά το σάλο που έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει τον πρώην αρχηγό της Εθνικής Γαλλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Πατρίς Εβρά να χρησιμοποιεί ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς για την Παρί Σεν Ζερμέν και τους οπαδούς της.
Ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής φαίνεται να απαντά στα σχόλια που του έκανε κάποιος για την Παρί Σεν Ζερμέν μετά τον αποκλεισμό της από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φάση των «16» του Champions League.
«Παρί είστε αδερφές σας λέω. Βάλαμε τα δεύτερα (σ.σ. στον αγώνα για τη φάση των «16») και σας καταφέραμε. Έπαιξαν παιδιά που κάποτε καθάριζαν τις μπότες μου. Δεν έχουν καν σπέρμα. Παρί είστε αδερφές» ακούγεται να λέει ο Εβρά.
Τις δηλώσεις του Γάλλου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή καταδίκασε η γαλλική ομάδα: «Η Παρί Σεν Ζερμέν καταδικάζει τις ομοφοβικές προσβολές του Πατρίς Εβρά κατά της ομάδας σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Τα όσα λέει έχουν προκαλέσει σοκ στο σύλλογό μας. Ο αγώνας ενάντια στην ομοφοβία και κάθε είδους διάκρισης βρίσκονται στην καρδιά των πράξεων και των αξιώξν της Παρί Σεν Ζερμέν».
Σύμφωνα με τον Guardian η γαλλική ομάδα εξετάζει και το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά του Εβρά, ο οποίος στην αρχή της καριέρας του – ανάμεσα στο 1997 και το 1998 – είχε παίξει με τη φανέλα της Παρί πριν να πάει στην Ιταλία όπου υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο.
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