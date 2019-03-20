Γιατρός χρησιμοποιούσε το δικό του σπέρμα στη τεχνητή γονιμοποίηση των ασθενών του – Σήμερα έχει 48 παιδιά! (Photos)

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Ένας γιατρός από την Indiana των ΗΠΑ χρησιμοποιούσε το δικό του σπέρμα κατά τη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης με αποτέλεσμα σήμερα να είναι πατέρας τουλάχιστον 48 παιδιών, που πρόσφατα ανακάλυψαν, μάλιστα, την πραγματική τους ταυτότητα.
Οι γονείς έμειναν εμβρόντητοι όταν μετά από δεκαετίες ανακάλυψαν ότι το σπέρμα δεν ήταν από εγκεκριμένο δότη, αλλά του ίδιου του γιατρού.
Ένα από αυτά τα παιδά, η 33χρονη, σήμερα, Heather Woock διηγήθηκε τον τρόπο με τον οποίο έμαθε ότι πατέρας της ήταν ο συγκεκριμένος γιατρός.
Τον Αύγουστο του 2017 κάποιος την πλησίασε υποστηρίζοντας ότι είναι αδερφός της αλλά εκείνη δεν το πίστεψε.
Ωστόσο, της έκανε εντύπωση που το «μυστυριώδες» αυτό πρόσωπο ανέφερε κάποια στιγμή το όνομα του Δόκτορα Donald Cline, του γιατρού δηλαδή που είχε και η μητέρα της πριν η ίδια έρθει στη ζωή.
Η μητέρα της Woock την καθησύχασε, λέγοντάς της να μην ανησυχεί. Κάποια μέρα όμως έλαβε μήνυμα μέσω του οποίου συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι είναι αδέρφια της είναι περισσότεροι.
Κάποια μέρα, ο άντρας της της έφερε δώρο ένα τεστ DNA και τότε το «κουβάρι» άρχισε να λύνεται. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι πατέρας της είναι ο γιατρός που συμβουλευόταν η μητέρα της.
Οι γονείς της που είχαν απευθυνθεί στον εν λόγω γιατρό, δεν είχαν ιδέα ότι ο εκείνος χρησιμοποίησε το δικό του σπέρμα για τη γονιμοποίηση.
Τα τεστ DNA που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 48 παιδιά του γιατρού αυτού, ενώ ο αριθμός ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αν αναλογιστούμε ότι δεν έχουν κάνει όλοι το τεστ DNA.
Μάλιστα, όλα τα παιδιά του Cline από τη στιγμή που έμαθαν τα… νέα δεδομένα της ζωής τους, δημιούργησαν μια ομάδα στο facebook προκειμένου να κρατήσουν επαφές
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