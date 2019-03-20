Γιατρός χρησιμοποιούσε το δικό του σπέρμα στη τεχνητή γονιμοποίηση των ασθενών του – Σήμερα έχει 48 παιδιά! (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένας γιατρός από την Indiana των ΗΠΑ χρησιμοποιούσε το δικό του σπέρμα κατά τη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης με αποτέλεσμα σήμερα να είναι πατέρας τουλάχιστον 48 παιδιών, που πρόσφατα ανακάλυψαν, μάλιστα, την πραγματική τους ταυτότητα.

Οι γονείς έμειναν εμβρόντητοι όταν μετά από δεκαετίες ανακάλυψαν ότι το σπέρμα δεν ήταν από εγκεκριμένο δότη, αλλά του ίδιου του γιατρού.

Ένα από αυτά τα παιδά, η 33χρονη, σήμερα, Heather Woock διηγήθηκε τον τρόπο με τον οποίο έμαθε ότι πατέρας της ήταν ο συγκεκριμένος γιατρός.

Τον Αύγουστο του 2017 κάποιος την πλησίασε υποστηρίζοντας ότι είναι αδερφός της αλλά εκείνη δεν το πίστεψε.

Ωστόσο, της έκανε εντύπωση που το «μυστυριώδες» αυτό πρόσωπο ανέφερε κάποια στιγμή το όνομα του Δόκτορα Donald Cline, του γιατρού δηλαδή που είχε και η μητέρα της πριν η ίδια έρθει στη ζωή.

Η μητέρα της Woock την καθησύχασε, λέγοντάς της να μην ανησυχεί. Κάποια μέρα όμως έλαβε μήνυμα μέσω του οποίου συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι είναι αδέρφια της είναι περισσότεροι.

Κάποια μέρα, ο άντρας της της έφερε δώρο ένα τεστ DNA και τότε το «κουβάρι» άρχισε να λύνεται. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι πατέρας της είναι ο γιατρός που συμβουλευόταν η μητέρα της.

Οι γονείς της που είχαν απευθυνθεί στον εν λόγω γιατρό, δεν είχαν ιδέα ότι ο εκείνος χρησιμοποίησε το δικό του σπέρμα για τη γονιμοποίηση.

Τα τεστ DNA που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαίωσαν τουλάχιστον 48 παιδιά του γιατρού αυτού, ενώ ο αριθμός ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος αν αναλογιστούμε ότι δεν έχουν κάνει όλοι το τεστ DNA.

Μάλιστα, όλα τα παιδιά του Cline από τη στιγμή που έμαθαν τα… νέα δεδομένα της ζωής τους, δημιούργησαν μια ομάδα στο facebook προκειμένου να κρατήσουν επαφές