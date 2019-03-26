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26.03.2019 07:14

Τουρκικός Τύπος για επίσκεψη του Πρωθυπουργου στο Αγαθονήσι: Ο… Τσίπρας πήγε σε τουρκικό νησί!

26.03.2019 07:14
Τουρκικός Τύπος για επίσκεψη του Πρωθυπουργου στο Αγαθονήσι: Ο… Τσίπρας πήγε σε τουρκικό νησί! - Media

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Σε διαρκείς προκλήσεις επιδίδονται οι Τούρκοι ενόψει και δημοτικών εκλογών (31 Μαρτίου).  Ο τουρκικός Τύπος κατηγόρησε την Τρίτη τον Αλέξη Τσίπρα πως πήγε σε… τουρκικό νησί, καθώς το Αγαθονήσι ανήκει στην περιφέρεια του… Αϊδινίου σύμφωνα με την εφημερίδα Sozcu!

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε σε τουρκικό νησί» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Sozcu. Σύμφωνα μάλιστα με την τουρκική εφημερίδα, ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε… διπλά! «Από τη μια είπε ότι τον παρενόχλησαν, από την άλλη πήγε σε νησί όπου υπάρχει παράνομη ελληνική κατοχή»!

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Aksam κάνει λόγο για «άμεση απάντηση στο άμεσο ψέμα του Τσίπρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αθήνα αναμένεται να προβεί σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας. 

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