Παγκρεατίτιδα: Η «ύπουλη» φλεγμονή στο πάγκρεας – Πώς θα την καταλάβετε

Παγκρεατίτιδα είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή του παγκρέατος. Το πάγκρεας είναι ένας κοιλιακός αδένας που βρίσκεται πίσω από το στομάχι στην άνω κοιλιακή χώρα.
Για να καταλάβετε την παγκρεατίτιδα, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε τι συμβαίνει στο πάγκρεας. Η κύρια λειτουργία του παγκρέατος είναι να εκκρίνει ορμόνες και ένζυμα που βοηθούν στην πέψη και τη ρύθμιση του μεταβολισμού του σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα. Τα πεπτικά ένζυμα απελευθερώνονται μέσω του παγκρεατικού πόρου μέσα στο μικρό έντερο, όπου ενεργοποιούνται για να βοηθήσουν στην διάσπαση λιπών και πρωτεϊνών.
Οι πεπτικές ορμόνες (ινσουλίνη και γλυκαγόνη) που παράγονται από το πάγκρεας απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος, όπου βοηθούν στην ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Η παγκρεατίτιδα, είναι η φλεγμονή αυτού του αδένα και μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια.
Τι είναι αυτό που προκαλεί την παγκρεατίτιδα;
Κανονικά, τα πεπτικά ένζυμα που απελευθερώνονται από το πάγκρεας δεν ενεργοποιούνται για να διασπάσουν λίπη και πρωτεϊνών προτού φτάσουν στο λεπτό έντερο. Ωστόσο, όταν ενεργοποιούνται αυτά τα πεπτικά ένζυμα ενώ είναι ακόμη στο πάγκρεας, τότε προκαλείται φλεγμονή και τοπική βλάβη του παγκρέατος. Αυτό προκαλεί την πάθηση.
Τα αίτια της παγκρεατίτιδας περιλαμβάνουν:
Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και η παρουσία πετρών στην χολή ευθύνονται για πάνω από το 80% όλων των περιπτώσεων της ασθένειας.
Πώς μπορώ να καταλάβω αν εγώ ή κάποιος δικός μου άνθρωπος έχει παγκρεατίτιδα;
Η παγκρεατίτιδα προκαλεί άνω κοιλιακό πόνο που μπορεί να κυμαίνεται από ήπιος έως σοβαρός.
Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά (οξεία παγκρεατίτιδα) ή μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά (χρόνια παγκρεατίτιδα). Συχνά, ο πόνος θα ξεκινήσει ή θα επιδεινώνεται μετά το φαγητό. Ο κοιλιακός πόνος θεωρείται “σήμα κατατεθέν” της οξείας παγκρεατίτιδας. Τα άτομα με οξεία παγκρεατίτιδα συνήθως αισθάνονται πολύ άρρωστα.
Τα συμπτώματα της οξείας παγκρεατίτιδας μπορεί να περιλαμβάνουν:
Τα συμπτώματα της χρόνιας παγκρεατίτιδας μπορεί να περιλαμβάνουν:
Πώς αντιμετωπίζεται η παγκρεατίτιδα;
Στις περισσότερες περιπτώσεις οξείας παγκρεατίτιδας, η εισαγωγή στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιας παγκρεατίτιδας, η ασθένεια μπορεί να αντιμετωπιστεί βαθμαία.
Ανάλογα με την υποκείμενη αιτία της ασθένειας, οι μέθοδοι θεραπείας μπορεί να ποικίλλουν. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η παρακάτω θεραπευτική αγωγή επιλέγεται από τους γιατρούς.
Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει:
Πηγή: iatropedia
