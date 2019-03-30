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30.03.2019 08:40

Πωλητήριο στη βίλα της Χάρις Αλεξίου στη Φιλοθέη;

30.03.2019 08:40
Πωλητήριο στη βίλα της Χάρις Αλεξίου στη Φιλοθέη; - Media

 

H Χάρις Αλεξίου φέρεται να πουλά τη βίλα της στη Φιλοθέη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, πρόκειται για ένα καλόγουστο ψηλό σπίτι, με ακριβά υλικά και ζεστά χρώματα, τζάμι και ξύλο, περίπου 400 τετραγωνικών, χτισμένο σε 4 επίπεδα και οικόπεδο 800 μέτρων σε ήσυχο και αριστοκρατικό δρόμο της περιοχής, με μικρή πισίνα, κήπο και αίθριο.

Η μοντέρνας αρχιτεκτονικής και αισθητικής βίλα, βρίσκεται στην οδό Ιατρού στην Φιλοθέη.

Στο ισόγειο βρίσκονται τα σαλόνια με θέα στον κήπο και στην πισίνα και στους δύο άλλους ορόφους οι κρεβατοκάμαρες, ενώ την παράσταση κλέβει το roof garden της μονοκατοικίας με την υπέροχη θέα.

Η Χάρις Αλεξίου αγόρασε πριν από μερικά χρόνια το συγκεκριμένο σπίτι -όπως αναφέρει το δημοσίευμα- για επένδυση. Η ίδια δεν έμεινε ποτέ εκεί και κατοικεί σε ένα απλό και άνετο διαμέρισμα στη Φιλοθέη, που νοικιάζει στην περιοχή του Tennis Club.

Σύμφωνα με τους μεσιτικούς κύκλους, τους οποίους επικαλείται η Espresso, η βίλα έχει βγει αθόρυβα προς πώληση, αλλά χωρίς ακόμα υποψήφιο αγοραστή.

Η τιμή της φημολογείται ότι αγγίζει το 1.000,000 ευρώ. Προς το παρόν το σπίτι παραμένει νοικιασμένο στην οικογένεια του επιχειρηματικού ζεύγους, Γιώργου Σαραντόπουλου και Καρολίνας Αγγελονίδη.

 

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