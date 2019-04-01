Καρκίνος στο πάγκρεας: Ο ρόλος του βάρους και οι επικίνδυνες ηλικίες

Αν χρειάζεστε έναν ακόμη σημαντικό λόγο για να προσέχετε το βάρος σας, αυτός είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου στο πάγκρεας, ενός από τους πλέον θανατηφόρους καρκίνους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης, οι άνθρωποι με παραπανίσια κιλά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο παγκρέατος, ειδικά όσοι έχουν αυξημένο βάρος πριν την ηλικία των 50 ετών.

«Ανεξάρτητα από την ηλικία, παρατηρήθηκε αύξηση στους θανάτους από καρκίνο στο πάγκρεας που σχετιζόταν με τα περιττά κιλά. Η σχέση όμως ήταν ισχυρότερη για όσους έφεραν τα περιττά κιλά στις ηλικίες των 30 και 40» τόνισε ο επικεφαλής της μελέτης Eric Jacobs, επιστημονικός διευθυντής επιδημιολογίας της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

«Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι γιατί συμβαίνει αυτό. Η αύξηση του βάρους αργότερα στη ζωή του ατόμου, μπορεί απλά να σχετίζεται με λιγότερο χρόνο για την πρόκληση καρκίνου» πρόσθεσε.

Μεταξύ 2000 και 2015, τα ποσοστά παγκρεατικού καρκίνου αυξήθηκαν κατά 15%. Αυτή τη στιγμή αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ.

Ένας λόγος που ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι τόσο θανατηφόρος αφορά στην καθυστερημένη διάγνωση, όταν βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Η ασθένεια σπάνια προκαλεί ευδιάκριτα συμπτώματα και δεν υπάρχουν αποτελεσματικές απεικονιστικές εξετάσεις.

Κάποιοι παράγοντες κινδύνου όμως, μπορούν να τροποποιηθούν. Τέτοιοι είναι το κάπνισμα, το βάρος και η έκθεση σε χημικές ουσίες.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τα δεδομένα για σχεδόν ένα εκατομμύριο Αμερικανούς ενήλικες χωρίς ιστορικό καρκίνου. Οι συμμετέχοντες είχαν εγγραφεί σε εθνικής εμβέλειας μελέτη που ξεκίνησε το 1982 και παρακολουθήθηκαν μέχρι το 2014.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν το βάρος τους και το ύψος τους μία φορά στην αρχή της μελέτης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος κάθε ατόμου. Ένας ΔΜΣ από 18,5 έως 24,9 είναι φυσιολογικός, οι άνθρωποι με ΔΜΣ από 25 έως 29,9 θεωρούνται υπέρβαροι και όσοι έχουν πάνω 30 θεωρούνται παχύσαρκοι.

Όταν ο ΔΜΣ αυξήθηκε κατά πέντε μονάδες, ισοδύναμο με περίπου 15 κιλά για κάποιον που έχει ύψος 1,70μ., ο κίνδυνος θανάτου αυξήθηκε:

– κατά 25% για όσους ήταν μεταξύ 30 και 49 ετών

– κατά 19% για όσους ήταν μεταξύ 50 και 59 ετών

– κατά 14% για όσους ήταν στη ηλικία των 60

– κατά 13% για όσους ήταν από 70 έως 89 ετών

Καθώς οι νεότερες γενιές που έχουν περισσότερα παραπανίσια κιλά από τις προηγούμενες, φθάνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες, ο Jacobs εκτιμά ότι θα αυξηθούν οι θάνατοι από καρκίνο στο πάγκρεας.

Περίπου το 28% του κινδύνου για όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1970 και 1974 σχετίζεται με τα παραπανίσια κιλά και τον ΔΜΣ που είχαν στα 25. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διπλάσιο κίνδυνο από τους ανθρώπους που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1930, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Η μελέτη δείχνει σαφή συσχέτιση της παχυσαρκίας σε ασθενείς κάτω των 50 ετών και του αυξημένου κινδύνου θανάτου από καρκίνο στο πάγκρεας.

Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιαστούν προσεχώς στο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα του Καρκίνου, στην Ατλάντα.