Βίντεο από τη ληστεία σε κατάστημα στο Ωραιόκαστρο

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Σε κατάστημα ένδυσης στο Ωραιόκαστρο εισέβαλαν τα ξημερώματα της Δευτέρας ληστές, σπάζοντας την πόρτα του καταστήματος για να αφαιρέσουν στη συνέχεια ρούχα και παπούτσια.
Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την στιγμή της ληστείας, στην οποία οι δράστες φαίνεται να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους μπροστά στο κατάστημα και στην συνέχεια προσπάθησαν ανεπιτυχώς να σπάσουν την πόρτα με λοστό. Δεν τα κατάφεραν και την κλώτσησαν.
Τα βίντεο που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος:
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