Κιλκίς: Ταυτόχρονη φωτιά σε βενζινάδικο και βυτιοφόρο

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Επί ποδός τέθηκε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κιλκίς, μετά τις δύο φωτιές που ξέσπασαν, σχεδόν ταυτόχρονα, η πρώτη σε βυτιοφόρο οικιακής διανομής καυσίμων και η δεύτερη σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Όπως διαπιστώθηκε ιδιοκτήτης της επιχείρησης και του βυτιοφόρου είναι το ίδιο άτομο και οι αρμόδιες Αρχές, ανάμεσα σε άλλα, ερευνούν το σενάριο του εμπρησμού.

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, όταν έλαβε κλήση για φλεγόμενο βυτιοφόρο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του, στον οικισμό Γοργόπη. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία ενημερώθηκε για δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά σε βενζινάδικο, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά και συγκεκριμένα στην Αξιούπολη.

Συνολικά, επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ δεν προκλήθηκαν εκρήξεις ούτε αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η επιχείρηση υπέστη φθορές, ενώ το βυτίο κάηκε ολοσχερώς.