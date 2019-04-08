search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2019 06:28

Κιλκίς: Ταυτόχρονη φωτιά σε βενζινάδικο και βυτιοφόρο

08.04.2019 06:28
Κιλκίς: Ταυτόχρονη φωτιά σε βενζινάδικο και βυτιοφόρο - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Επί ποδός τέθηκε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κιλκίς, μετά τις δύο φωτιές που ξέσπασαν, σχεδόν ταυτόχρονα, η πρώτη σε βυτιοφόρο οικιακής διανομής καυσίμων και η δεύτερη σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Όπως διαπιστώθηκε ιδιοκτήτης της επιχείρησης και του βυτιοφόρου είναι το ίδιο άτομο και οι αρμόδιες Αρχές, ανάμεσα σε άλλα, ερευνούν το σενάριο του εμπρησμού. 

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική σήμανε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, όταν έλαβε κλήση για φλεγόμενο βυτιοφόρο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του, στον οικισμό Γοργόπη. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία ενημερώθηκε για δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά σε βενζινάδικο, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά και συγκεκριμένα στην Αξιούπολη. 

Συνολικά, επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ δεν προκλήθηκαν εκρήξεις ούτε αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Η επιχείρηση υπέστη φθορές, ενώ το βυτίο κάηκε ολοσχερώς.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

arkoudotrypa
ΕΛΛΑΔΑ

«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

skiathos-nick-karvounis-8PR1tT9UmmU-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

ADONIS_STATHIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεχίστηκε η «κόντρα» Γεωργιάδη – Στάθη: «Έστω και λόγω της κακία σας φανήκατε χρήσιμος» – «Άλλο τι ειπείν ουκ έχω»

kounoupia 2
ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Η πιθανή σύνδεση με τον Daniel και η εξήγηση του Γκίκα Μαγιορκίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:24
emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

arkoudotrypa
ΕΛΛΑΔΑ

«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

skiathos-nick-karvounis-8PR1tT9UmmU-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

1 / 3