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11.04.2019 18:12

Άγρια επίθεση της Πάολας Ρεβενιώτη στον Κουρουμπλή για τη συνάντηση με Αμβρόσιο

11.04.2019 18:12
Πάολα Ρεβενιώτη: Ο Κασιδιάρης τρέμει να βγει από το σπίτι του – Φοβάται ότι θα τον πλακώσουν στο ξύλο - Media

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Με εξαιρετικά σκληρό τρόπο σχολίασε η γνωστή διεμφυλική και ακτιβίστρια του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος Πάολα Ρεβενιώτη την συνάντηση του πρώην υπουργού και νυν υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Κουρουμπλή με τον μητροπολίτη Αιγιαλείας Αμβρόσιο, ο οποίος έχει επανειλημμένα καταφερθεί με ακραίο τρόπο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του κ. Κουρουμπλή στο Twitter για την επίμαχη συνάντηση, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία στον ΣΥΡΙΖΑ, η Πάολα Ρεβενιώτη έγραψε σε πολύ υψηλούς τόνους: «Αχρείε επισκέφτηκες έναν άνθρωπο που θέλει να πάρει όπλο να με δολοφονήσει».

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 12:08
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