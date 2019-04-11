Άγρια επίθεση της Πάολας Ρεβενιώτη στον Κουρουμπλή για τη συνάντηση με Αμβρόσιο

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Με εξαιρετικά σκληρό τρόπο σχολίασε η γνωστή διεμφυλική και ακτιβίστρια του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος Πάολα Ρεβενιώτη την συνάντηση του πρώην υπουργού και νυν υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Κουρουμπλή με τον μητροπολίτη Αιγιαλείας Αμβρόσιο, ο οποίος έχει επανειλημμένα καταφερθεί με ακραίο τρόπο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
Σχολιάζοντας την ανάρτηση του κ. Κουρουμπλή στο Twitter για την επίμαχη συνάντηση, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία στον ΣΥΡΙΖΑ, η Πάολα Ρεβενιώτη έγραψε σε πολύ υψηλούς τόνους: «Αχρείε επισκέφτηκες έναν άνθρωπο που θέλει να πάρει όπλο να με δολοφονήσει».
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