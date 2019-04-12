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Περίπου 70 μετανάστες αποβιβάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, μετά την «αναχαίτιση» του πλεούμενου στο οποίο επέβαιναν από τις αρχές, μετέδωσαν ιταλικά ΜΜΕ.

Οι μετανάστες, οι οποίοι δήλωσαν πως έχουν τυνησιακή και λιβυκή υπηκοότητα, εντοπίστηκαν το πρωί ενώ κινούνταν με πλεούμενο, εντός των ιταλικών χωρικών υδάτων, προς την κατεύθυνση της Σικελίας (νότια).

Ταχύπλοα της υπηρεσίας τελωνείων και της ακτοφυλακής επενέβησαν και οι μετανάστες επιβιβάστηκαν σε αυτά πριν μεταφερθούν στη Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην ιταλική αστυνομία τις οποίες επικαλέστηκαν ΜΜΕ, υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν είναι αληθείς οι υπηκοότητες που δήλωσαν οι μετανάστες.

Η μεταφορά τους στη Λαμπεντούζα θα επιτρέψει να «επιταχυνθεί η ταυτοποίησή τους και να αρχίσουν οι διαδικασίες απέλασής τους», κατά τις ίδιες πηγές.

«Στη δουλειά για την απέλασή τους», πρόσταξε μέσω Twitter χθες ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας και αρχηγός της Λέγκας (άκρα δεξιά), ο Ματέο Σαλβίνι.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση συμμαχίας στην Ιταλία πριν από έναν χρόνο, ο Σαλβίνι έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στα πλοία που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο. Κατ’ αυτόν, η πολιτική αυτή σταμάτησε σχεδόν τελείως τις μεταναστευτικές ροές — κατέγραφαν μεγάλη πτώση ήδη πριν από την έλευσή του στην κυβέρνηση — και επέτρεψε να σωθούν «χιλιάδες ζωές».