ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:28
20.04.2019 10:07

Πλένετε τα αβγά πριν τα μαγειρέψετε; Μην το ξανακάνετε – Υπάρχει σοβαρός λόγος

Όλοι ξέρουμε από πού προέρχονται τα αβγά και γι’ αυτό πολλοί από εμάς επιλέγουμε να τα πλένουμε μόλις τα αγοράσουμε. Μήπως είσαι και εσύ ανάμεσα σε αυτούς; Ενώ για τα φρούτα και τα λαχανικά θα σε συγχαίραμε για αυτή την απόφαση, για τα αβγά δεν ισχύει το ίδιο.

Σύμφωνα με το Reader’s Digest, το νερό σε ορισμένες τροφές, όπως είναι το κρέας, τα μανιτάρια, το κοτόπουλο, αλλά και τα αβγά βοηθά στην εξάπλωση των βακτηρίων. οι ειδικοί τονίζουν πως η υγεία σου μπορεί να διατρέχει μεγάλο κίνδυνο εάν πλύνεις ένα αβγό πριν το μαγειρέψεις. Ο λόγος; Επειδή το κέλυφός του είναι πορώδες, το νερό μπορεί να βοηθήσει τα βακτήρια να μπουν μέσα στο αβγό, μολύνοντάς το. Με άλλα λόγια, μπορεί χωρίς να το ξέρεις, να πετυχαίνεις το αντίθετο από αυτό που θα ήθελες.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεν θα πρέπει να ξεχνάς επίσης πως τα αβγά διαθέτουν μια ειδική ουσία στο τσόφλι τους που τα προστατεύει από διάφορες μολύνσεις από βακτηρίδια. Κατά συνέπεια, εάν τα πλύνεις, καταστρέφεις αυτήν την ουσία και θέτεις την υγεία σου σε κίνδυνο.

Πηγή: olivemagazine.gr

