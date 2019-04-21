Ο Πέτρος Γαϊτάνος αποκαλύπτει για τους λόγους που είπε «ναι» στη διαφήμιση (Video)

Και για την απόφασή του να πρωταγωνιστήσει στη διαφήμιση γνωστής αλυσίδας καταστημάτων παιχνιδιών μίλησε στο «Έθνος» ο Πέτρος Γαϊτάνος.

«Είπα ναι στη διαφήμιση γιατί ήθελα ο κόσμος να δει αυτή την πιο χαλαρή πλευρά μου. Επίσης θέλησα να κάνω αυτό το διαφημιστικό σποτάκι για να επισημάνω ότι ακόμα και μέσα στους χώρους της αγοράς, όπου επικρατούν τα εμπορικά κριτήρια, μπορεί να γίνει και κάτι με ποιότητα. Δεν ήταν προτεραιότητά μου τα χρήματα. Είναι καλό να υπάρχουν δουλειές και να έχουμε έσοδα για να μπορούμε να βιοποριστούμε, ειδικά εμείς οι καλλιτέχνες που κάνουμε μια δουλειά πολυέξοδη. Όμως δεν θα έκανα κάτι αν δεν ήταν σχετικό με αυτό που είμαι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέρος της συνέντευξής του στο Έθνος προβλήθηκε στην εκπομπή Έλα χαμογέλα.