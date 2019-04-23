Βέφα Αλεξιάδου: Στα δικαστήρια για μια μαγειρίτσα

Στα δικαστήρια θα βρεθεί η Βέφα Αλεξιάδου με αφορμή μια μαγειρίτσα κοτόπουλο! Σύμφωνα με την Espresso, η γνωστή μαγείρισσα κατέθεσε αγωγή εναντίον του παρουσιαστή, μάνατζερ και ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνο Μιναρετζή, ζητώντας το ποσό των 60.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Βέφα Αλεξιάδου ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει αναρτήσει φωτογραφία της στην είσοδο του μαγαζιού, μοιράζοντας διαφημιστικά φυλλάδια της επιχείρησής του επίσης με φωτογραφία της, διαφημίζοντας για το Πάσχα «Τη μαγειρίτσα της Βέφας» χωρίς η ίδια να δώσει ποτέ την άδειά της για κάτι τέτοιο.

«Ο συγκεκριμένος, ο οποίος δεν είναι καν μάγειρας και ασφαλώς δεν έχει την άδειά μου να κάνει χρήση του ονόματός μου, βγάζει χρήματα από την πρακτική του αυτή, εξαπατώντας το κοινό και καταστρέφοντας την καλή μου φήμη, προσφέροντας κατώτερης ποιότητας προϊόντα, τα οποία σχετίζονται πλέον στη συνείδηση του κοινού με μένα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην αγωγή που κατέθεσε η γνωστή μαγείρισσα.

Ο Κωνσταντίνος Μιναρετζής, μέσω των δικηγόρων του, έστειλε με τη σειρά του εξώδικο στη Βέφα Αλεξιάδου, ισχυριζόμενος ότι με δική της άδεια χρησιμοποίησε το όνομά της στο πιάτο, ύστερα από τηλεφωνική συνομιλία που είχαν, παρουσία μάλιστα και κοινών τους φίλων.