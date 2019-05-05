Έλληνες φοιτητές έφεραν τα «πάνω-κάτω» στο… τυρί – Νέα επαναστατική τεχνολογία (Photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια νέα επαναστατική τεχνολογία, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους τυροκόμους να αυξήσουν την ποσότητα του τυριού που παράγουν χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα γάλακτος, δημιούργησαν δύο φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ο λόγος για τους τελειόφοιτους της Φαρμακευτικής Σχολής, Δημήτριο-Ιωάννη Κασαρτζιάν και Γεώργιο Καρανάσιο που με τη βοήθεια του συντονιστή καθηγητή, Κωνσταντίνου Πουλά και της εταιρίας Θύρατρον, έχουν καταφέρει να οδηγηθούν στο έργο «CHEESEBOOST».

Η εν λόγω τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα με την ίδια ποσότητα γάλακτος να αυξηθεί κατά 10 με 20% η τυροποίηση. «Ένα παράδειγμα είναι ότι ενώ με την κανονική μέθοδο τυροποίησης από τα 100 κιλά πρόβειου γάλακτος παίρνουμε 25 κιλά τυρί, με την υπηρεσία που προσφέρουμε από τα 100 κιλά πρόβειου γάλακτος παίρνουμε 28 κιλά τυρί», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Κασαρτζιάν.

Σύμφωνα με τους δυο φοιτητές, η αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται μέσω «μιας ασύρματης αυτοματοποιημένης συσκευής η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της τυροποίησης» και συμπλήρωσαν μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ο τυροκόμος έχει αύξηση των εσόδων του, μειώνοντας τις παράπλευρες απώλειες του γάλακτος, με την μορφή τυρογάλακτος, το οποίο αποτελεί, ως γνωστόν, ρυπαντικό φορτίο του περιβάλλοντος».

Αντίστοιχη είναι και η αύξηση που παρατηρείται με τη χρήση αυτής της μεθόδου στο κατσικίσιο γάλα. Όπως καταγράφονται στα μέχρι τώρα στοιχεία της ομάδας, με 100 κιλά κατσικίσιο γάλα σήμερα παράγονται περί τα 17 κιλά τυρί, ενώ η συσκευή αυξάνει την παραγωγή στα 20 κιλά.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Όπως τόνισαν οι δυο φοιτητές, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η ιδέα τούς ήρθε όταν παρατήρησαν ότι «η συσκευή που χρησιμοποιούσαμε στο εργαστήριο σε καλλιέργειες κυττάρων, οδηγούσαν στην κρυστάλλωση των πρωτεϊνών» και πρόσθεσαν «σκεπτόμενοι ότι το τυρί είναι ένας μεγάλος κρύσταλλος πρωτεϊνών προχωρήσαμε σε πειραματικές μελέτες. Παρατηρήσαμε έτσι ότι ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής στο τυρί ήταν παρεμφερής της λειτουργίας της στις πρωτεΐνες των κυττάρων και ότι με τη μη θερμική, ενεργειακή επεξεργασία του τυριού προκύπτει ένας μεγαλύτερος κρύσταλλος τυριού, αξιοποιώντας περισσότερες πρωτεΐνες από το σύνολο του γάλακτος κατά τη διαδικασία της πήξης, μεγάλο μέρος των οποίων, υπό φυσιολογικές συνθήκες τυροποίησης, καταλήγουν στο τυρόγαλο. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η συσκευή οδηγεί στην επιτάχυνση και την αύξηση του ρυθμού κρυστάλλωσης των πρωτεϊνών του τυριού».

Μάλιστα όπως υπογραμμίζουν, μετά από φωτομετρικές αναλύσεις, ηλεκτροφορήσεις, ειδικές μετρήσεις πρωτεϊνών, υδατανθράκων, pH, υγρασίας, λακτόζης, καζεϊνών κα επιβεβαιώνουν την αρχική υποψία των δυο νέων επιστημόνων ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος παραμένουν αναλλοίωτα.

Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς όπως δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «η τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται στο τυρί δεν είναι καταστροφική» και αυτό γιατί «επεξεργαζόμαστε μη θερμικά αλλά ενεργειακά το τυρί, κινητοποιώντας μεγαλύτερο μέρος πρωτεϊνών για την δημιουργία ενός μεγαλύτερου κρυστάλλου πρωτεϊνών».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα γευστικά χαρακτηριστικά του τελικού, παραγόμενου προϊόντος υποστηρίζουν ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν «ότι το παραγόμενο προϊόν είναι ταυτόσημο με αυτό που παράγεται χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας μας» προσθέτοντας «ωστόσο είμαστε στο στάδιο της ωρίμανσης και των γευστικών δοκιμών.

Μεγάλο οικονομικό κέρδος για τις εγχώριες επιχειρήσεις

Σημαντικά προβλέπονται να είναι τα οφέλη από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης που έγινε για το έργο «CHEESEBOOST», σε περίπτωση εφαρμογής της από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής τυροκομικών, το οικονομικό όφελος προβλέπεται ότι θα φτάσει στα 30.800.000 ευρώ ετησίως.

Αναλυτικότερα, εάν μια μικρή επιχείρηση, η οποία παράγει περί τους 500 τόνους τυρί, κάνει χρήση της τεχνολογίας, θα μπορέσει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 70.000 ευρώ ετησίως. Επίσης, μια μεσαία επιχείρηση με παραγωγή 3.000 τόνων θα δει το τζίρο της να αυξάνει κατ’ έτος κατά 300.000 ευρώ, ενώ μια επιχείρηση που παράγει 10.000 τόνους θα δει τον κύκλο εργασιών της να αυξάνει, σε ετήσια βάση, κατά 1.400.000 ευρώ.

Πιθανοί πελάτες τυροκομικές εταιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στόχος των δυο φοιτητών είναι να αποκτήσουν πελάτες τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. «Έχουμε στόχο ως ομάδα την επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και την εφαρμογή της τεχνολογίας και σε υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα» λένε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τους δυο νέους, πιθανοί ανταγωνιστές προβλέπονται να είναι οι μέθοδοι της υπερδιήθησης και της χρήσης τρανσγλουταμινάσης, οι οποίες όμως μειονεκτούν ως προς την ευκολία χρήσης τους κατά τη διαδικασία της τυροποίησης.

Επίσης αναφέρουν ότι ένας ακόμη στόχος είναι «η ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με την καινοτόμα τεχνολογία που προσφέρουμε, η οποία θα δώσει λύση τόσο σε οικονομικό όσο σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο».

Τα κέρδη που προβλέπεται να έχει η ομάδα θα είναι ανάλογη από τις δυνατότητες που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με τις οποίες πρόκειται να συνεργαστούν «και θα προκύπτουν ύστερα από την ποσοστιαία αύξηση που θα προσφέρει η τεχνολογία μας τελικά στο παραγόμενο τυρί της εκάστου επιχείρησης» όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν.

Μάλιστα τα επόμενα βήματα των δυο φοιτητών είναι η εφαρμογή αυτής της καινοτομίας σε τυροκομική μονάδα, από την οποία και θα αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τυριού.

Αποτελέσματα, που όπως λένε θα μοιράσουν «σε διεθνές επίπεδο μέσω συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ