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Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι υπέστη βαριά ήττα όταν 47 μετανάστες, που διέσωσε πλοίο γερμανικής ΜΚΟ, αποβιβάστηκαν στη Λαμπεντούζα παρά τις διαταγές του. Κατά τη διάρκεια ενός χαοτικού απογεύματος, ο Σαλβίνι ενημερώθηκε ότι οι μετανάστες αποβιβάζονταν στη Λαμπεντούζα, μερικές ώρες αφότου ο ίδιος είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο, καθώς έδινε συνέντευξη απευθείας στο τηλεοπτικό δίκτυο La7. «Κάποιος το διέταξε.
Αυτός ο κάποιος οφείλει εξηγήσεις», ήταν η αντίδραση του εμφανώς κατάπληκτου αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης, που προφανώς υπονοούσε πως η ευθύνη ανήκει στην παράταξη που αποτελεί τον κυβερνητικό εταίρο του ακροδεξιού κόμματός του, της Λέγκας: το Κίνημα Πέντε Αστέρων (M5S, «αντισυστημικό»).
Ο υπουργός Μεταφορών Ντανίλο Τονινέλι (M5S), αρμόδιος για τα λιμάνια, ανταπάντησε εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία διαβεβαίωσε ότι δεν διαδραμάτισε τον παραμικρό ρόλο στην τροπή των γεγονότων. «Αν ο Σαλβίνι έχει κάτι να μου πει, ας μου το πει καταπρόσωπο. Ας μη λέει ανοησίες για μένα στην τηλεόραση», εξεμάνη ο Τονινέλι, εξηγώντας ότι προφανώς δικαστικοί έδωσαν εντολή να αποβιβαστούν οι μετανάστες. Ο εισαγγελέας του Αγκριτζέντο, ο Λουίτζι Πατρονάτζο, ανέφερε σε δική του ανακοίνωση ότι διέταξε τη σύλληψη του πλοίου Sea-Watch 3 διότι φέρεται να παραβίασε τη νομοθεσία για τη μετανάστευση και έδωσε εντολή να απομακρυνθούν όλοι οι επιβαίνοντες.
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