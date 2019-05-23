Στη «Διαύγεια» οι υπουργικές αποφάσεις για την εφάπαξ ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά άνεργο

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Αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, ανά άνεργο-πρώην εργαζόμενο των εταιρειών «Γ. Καλλιμάνης ΑΕ», «Φαρμακαποθήκη Αιμίλιος-Νικόλαος Μαυριτσάκης Ανώνυμη Εταιρεία», με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ»», της «Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ)», της «EYBOIA Market Προμηθευτική» και της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΦΩΤ ΑΕ».

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η χορήγηση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, σε κάθε άνεργο-πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «Γ. Καλλιμάνης ΑΕ» που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας ΚΥΑ, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της εν λόγω εταιρείας που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και πληροί τις προϋποθέσεις, για να λάβει επιδότηση ανεργίας, λόγω επίσχεσης, από τον ΟΑΕΔ.

Με ξεχωριστή ΚΥΑ, εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «Φαρμακαποθήκη Αιμίλιος-Νικόλαος Μαυριτσάκης Ανώνυμη Εταιρεία, με δ.τ. «ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ»» που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Επίσης, εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της «Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ)» που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000, σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «EYBOIA Market Προμηθευτική» που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ο οποίος δεν έχει ήδη λάβει την οικονομική ενίσχυση, ύψους 1.000 ευρώ, βάσει της με αριθμ. οικ 14707/351/08-03-2018 απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 888).

Τέλος, εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΦΩΤ ΑΕ» που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της εν λόγω εταιρείας που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και πληροί τις προϋποθέσεις, για να λάβει επιδότηση ανεργίας, λόγω επίσχεσης από τον ΟΑΕΔ.