Στη φυλακή γονείς vegan που τάιζαν μόνο γάλα, ρύζι και πατάτες το βρέφος τους – Κόντεψε να πεθάνει

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και σώθηκε ύστερα από πολλές προσπάθειες των γιατρών. Οι γονείς του που δηλώνουν ότι είναι vegan, το τάιζαν μόνο μητρικό γάλα, καφετί ρύζι, και πατάτες, ενώ για μεγάλα χρονικά διαστήματα το άφηναν νηστικό γιατί όπως πίστευε η μητέρα: «οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν χωρίς φαγητό ή νερό μετά από μακρόχρονη ψυχική και σωματική άσκηση».

Το δικαστήριο του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία καταδίκασε και τους δυο γονείς σε τρίμηνη φυλάκιση και τους επέβαλε πρόστιμο 5.500 ευρώ.

Ο εισαγγελέας πάντως, είχε ζητήσει διετή ή τριετή ποινή φυλάκισης για τους ανεύθυνους γονείς. Ο δικαστής Περ Νόρντεν που εκδίκασε την υπόθεση τόνισε στους γονείς ότι η διατροφή του μικρού κοριτσιού, που είναι πλέον 18 μηνών, μόνο με μητρικό γάλα, καστανό ρύζι και πατάτες έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ο δικαστής είπε ακόμη ότι οι γονείς έκαναν ότι έκαναν επειδή πίστευαν οτι αυτό ήταν καλύτερο για το παιδί και «δεν έβλαψαν σκόπιμα την κόρη τους». Ωστόσο, στάθηκε σε μια δήλωση της μητέρας που είπε ότι «οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς φαγητό ή νερό μετά από μακρόχρονη ψυχική και σωματική άσκηση».

Οι γιατροί που κατέθεσαν στο δικαστήριο και κλήθηκαν ως μάρτυρες είπαν πως το κοριτσάκι διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση. «απείχε μερικές ώρες από το θάνατο» είπαν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των γιατρών η κατάσταση του κοριτσιού είχε προκληθεί από παρατεταμένη ασιτία. «Ήταν ό,τι χειρότερο έχουμε δει στο νοσοκομείο». Είπε ο επικεφαλής ιατρός.