Άννα Γουίντουρ: Πόσο κοστίζει ένα γεύμα με την αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue

Πόσο κοστίζει ένα μεσημεριανό γεύμα με την Άννα Γουίντουρ, αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue και καλλιτεχνική διευθύντρια του ομίλου Conde Nast; Περίπου 20.000 δολάρια, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα δημοπρασιών.
Η Pride Live διοργανώνει δημοπρασία για ένα ωριαίο μεσημεριανό γεύμα Άννα Γουίντουρ μέσω του CharityBuzz.
Ο νικητής παίρνει επίσης ένα υπογεγραμμένο βιβλίο του Vogue και μια τσάντα από την προσωπική συλλογή της Γουίντουρ.
Προς το παρόν η κορυφαία προσφορά αυτή τη στιγμή είναι 8.000 δολάρια, αλλά η εκτιμώμενη αξία του ξεχωριστού γεύματος είναι 20.000 δολάρια.
Εν τω μεταξύ η Άννα Γουίντουρ, όπως ανακοινώθηκε θα είναι κριτής στον διαγωνισμό χορού στο Μητροπολιτικό Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης με τίτλο “Battle of the Legends: Vogueing at the Met” που θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
