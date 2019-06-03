Νέα σειρά μυστηρίου στον ΑΝΤ1: Δανδουλάκη – Φέρτης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

Μια νέα μεγαλεπήβολη σειρά εποχής πρόκειται να προβάλει ο ΑΝΤ1 την επόμενη σεζόν, το θέμα της οποίας τοποθετείται σεναριακά στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και πραγματεύεται την τραγική ιστορία τριών αδελφών.

Ο λόγος για τη δραματική σειρά «Άγριες μέλισσες» που θα έχει έντονο το μυστήριο και το αστυνομικό στοιχείο. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί το πρωταγωνιστικό καστ των ηρώων που έπλασαν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη, Θανάσης Τσαμπάνης και Βίκυ Κουκούτση και θα οπτικοποιήσει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος.

Την ίδια στιγμή πραγματοποιούνται τα τελικά ρεπεράζ για τα εξωτερικά γυρίσματα σε Θεσσαλία και στα περίχωρα της Αττικής, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε στούντιο θα στηθεί ένα ολόκληρο χωριό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σεναρίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Η ιστορία τοποθετείται στο καλοκαίρι του 1958 σε ένα χωριό του Θεσσαλικού Κάμπου. Η βιομηχανοποίηση της χώρας έχει αρχίσει με γοργούς ρυθμούς και αυτό αλλάζει τις παραδοσιακές δομές της οικονομίας σε όλη την επαρχία.

Ο ισχυρός μεγαλογαιοκτήμονας της περιοχής Δούκας Σεβαστός θέλει πάση θυσία να αποκτήσει την έκταση που έχουν στον Κάμπο τρεις ορφανές αδελφές, για να τη χρησιμοποιήσει προς ίδιον όφελος. Πρόκειται για τα κτήματα της 28χρονης Ελένης, της 22χρονης Ασημίνας και της 18χρονης Δροσώς. Τα τρία κορίτσια έχουν χάσει και τον πατέρα και τη μητέρα τους και έτσι η μεγαλύτερη αδελφή, που είναι και η προστάτιδα των μικρότερων, αναγκάζεται ύστερα από πιέσεις να προχωρήσει σε μια συμφωνία με τον τσιφλικά. Να παντρευτεί τον μεγαλύτερο γιο του Σέργιο και εκείνος να πάρει τα κτήματα ως προίκα, αλλά παράλληλα να διασφαλιστεί το μέλλον της ίδιας και των μικρότερων αδελφών της.

Στην απόφασή της αυτή καταλυτικό ρόλο παίζει το γεγονός πως ο μεγάλος της έρωτας και πρώτος ξάδελφος του Σέργιου, ο Λάμπρος Σεβαστός, έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας από το χωριό επιστρέφει σε αυτό παντρεμένος. Μετά τον γάμο ένα τραγικό γεγονός αλλάζει τα πάντα και σηματοδοτεί την ουσιαστική αρχή της σειράς. Η Ελένη αρνείται να έχει οποιαδήποτε επαφή με τον άντρα της, έναν ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτήρα, και τότε εκείνος αποπειράται να βιάσει τη μικρότερη αδελφή της. Η Ελένη κάνει την αρχή και οι τρεις κοπέλες πέφτουν πάνω του σαν «Aγριες μέλισσες» και τον σκοτώνουν. Θα κάνουν τα πάντα για να συγκαλύψουν το έγκλημα στη μικρή κοινωνία του χωριού, σε μια εποχή που είναι ακόμη σε ισχύ η θανατική ποινή. Πολλά μυστικά και ανατροπές θα ακολουθήσουν. Oπως η επιστροφή στο χωριό της Ανέτ Ρουσσώ, της αδελφής του Δούκα Σεβαστού, που έλειπε για χρόνια στο Παρίσι και θα υποδυθεί η Κάτια Δανδουλάκη.

Ρόλο-κλειδί στη σειρά θα έχει και ο Γιάννης Φέρτης. Eνα κάτοικος του χωριού, που γνωρίζει πολλά μυστικά. Με οκτώ πρωταγωνιστικούς ρόλους και περισσότερους από 20 συμπληρωματικούς χαρακτήρες, στη νέα σειρά που θα προβάλλεται 3 – 4 φορές την εβδομάδα από τον ΑΝΤ1, θα δούμε πολλές επιμέρους ιστορίες, κάποιες με χιουμοριστικά χαρακτηριστικά, ενώ στόχος των σεναριογράφων είναι να καταγράψουν όλα τα ηθογραφικά στοιχεία της εποχής ταυτόχρονα με την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο.

Πρωταγωνιστές

Ήδη έχουν συμφωνήσει για τη συμμετοχή τους στο πρωταγωνιστικό καστ η Κάτια Δανδουλάκη και ο Γιάννης Φέρτης. Πολλοί ηθοποιοί πέρασαν από διαδοχικά κάστινγκ που έγιναν για τους ρόλους των τριών αδελφών. Συζήτηση έγινε με την Κατερίνα Γερονικολού, η οποία φαίνεται πως δεν προχώρησε. Ακόμη, ποτέ δεν υπήρξε προσέγγιση με τον Αλέξη Γεωργούλη, παρά τα δημοσιεύματα. Τέλος, άλλα δύο ονόματα ακούγονται έντονα τις τελευταίες ημέρες: του ηθοποιού Χρήστου Πλαΐνη αλλά και του Δημήτρη Μοθωναίου, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ «Η ζωή εν τάφω».

Πηγή: ethnos