ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:45
07.06.2019 15:16

Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όλες οι σχολικές καθαρίστριες – Τι προβλέπει τροπολογία

Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα οι σχολικές καθαρίστριες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους.

Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα απασχολούμενα πρόσωπα με την καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας ασφαλίζονταν σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ανάλογα με τον αριθμό ωρών της ημερήσιας απασχόλησης.
Επιπλέον, οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου αντικειμένου εργασίας καθιστούν αναγκαία την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση περί ένταξής του στον Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο…

Από την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου τα απασχολούμενα πρόσωπα με την καθαριότητα των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας, υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζονται κατά τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησής τους. Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης που πραγματοποιούν σε ημερήσια βάση.

 

