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Τραγική κατάληξη είχαν οι καλοκαιρινές διακοπές στην Κεφαλονιά για μια Βουλγάρα τουρίστρια, η οποία δέχθηκε την επίθεση σφήκας στο Μύρτο και υπέστη τόσο ισχυρό αλλεργικό σοκ, ώστε έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή της μπροστά στα μάτια του έντρομου συζύγου της!

Η άτυχη γυναίκα μόλις πρόλαβε να φωνάξει όταν δέχτηκε το δηλητηριώδες τσίμπημα του εντόμου.

Ο σύζυγός της έτρεξε στην καντίνα της περιοχής για να ζητήσει βοήθεια, όμως σύμφωνα με το ekefalonia.gr αντίδοτο δεν υπήρχε κι έτσι η Βουλγάρα μεταφέρθηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας της Σάμης. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός της.

Πιο τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 26χρονος Έλληνας, που δέχθηκε το τσίμπημα ενός σκορπιού ενώ βρισκόταν με την παρέα του δίπλα στην τεχνητή λίμνη του Δημοτικού πάρκου της Κοζάνης, το απόγευμα της Κυριακής.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με αφόρητους πόνους στο Μαμάτσειο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν η κατάλληλη αγωγή και ορός, ενώ του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να ακολουθεί επί δυο μήνες!