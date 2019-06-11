Πάολα Ρεβενιώτη: Σκέφτομαι να κατέβω υποψήφια στις εκλογές

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Πρόταση για να θέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες εθνικές εκλογές με κάποιο από τα ελληνικά κόμματα η ακτιβίστρια και πρωτοπόρα του ελληνικού ΛΟΑΤ κινήματος, Πάολα Ρεβενιώτη.
Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook: «Μου πρότειναν να είμαι σε ψηφοδέλτιο για την ελληνική βουλή το συζητάω και το σκέφτομαι».
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