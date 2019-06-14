Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Ο «ιππότης της ασφάλτου» στη… Μύκονο (Video)

Ο Αμερικανός ηθοποιός που αγαπήσαμε μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Ο Ιππότης της Ασφάλτου» και «Baywatch» επισκέφθηκε το νησί των Ανέμων, στο πλαίσιο του Gumball 3000, ή αλλιώς ράλλυ των VIPs, -που φέτος έχει ως αφετηρία την Μύκονο- αφού ο 66χρονος πρωταγωνιστής δεν έκρυψε ποτέ το πάθος του για τα γρήγορα και ακριβά αυτοκίνητα.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε στο κοσμικό Nammos στην Ψαρρού να τρώει με την σύζυγό του, με την οποία παντρεύτηκαν πέρυσι τον Ιούλιο στην Ιταλία. Είναι ο τρίτος γάμος στο βιογραφικό του αγαπημένου ηθοποιού.

Ο ηθοποιός παραμένει γοητευτικός και δεν πέρασε απαρατήρητος κατά την διάρκεια της βόλτας του στο νησί των ανέμων.

