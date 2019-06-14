Στη Διαύγεια η απόφαση του ΕΣΡ για την τηλεοπτική άδεια στo κανάλι του Μαρινάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), σύμφωνα με την οποία ανακηρύσσεται ως προσωρινή δικαιούχος για τη χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος εθνικής εμβέλειας η εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Όπως αναφέρεται, από σήμερα αρχίζει η διαδικασία τυχόν κατάθεσης ενστάσεων.
Τα μέλη του ΕΣΡ έκριναν ομοφώνως ότι ο φάκελος της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη «πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.