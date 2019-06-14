Στη Διαύγεια η απόφαση του ΕΣΡ για την τηλεοπτική άδεια στo κανάλι του Μαρινάκη

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Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), σύμφωνα με την οποία ανακηρύσσεται ως προσωρινή δικαιούχος για τη χορήγηση άδειας παρόχου ενημερωτικού προγράμματος εθνικής εμβέλειας η εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Όπως αναφέρεται, από σήμερα αρχίζει η διαδικασία τυχόν κατάθεσης ενστάσεων.

Τα μέλη του ΕΣΡ έκριναν ομοφώνως ότι ο φάκελος της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη «πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων».

