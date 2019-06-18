Ωραιόκαστρο:Κατέβηκε από την κεραία ο άντρας που απειλούσε να πέσει

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Έπειτα από συνομιλίες με τους πρώτους αστυνομικούς κατέβηκε από την κεραία που είχε ανέβει ο άντρας γερμανικής καταγωγής και απειλούσε να πέσει, όπως έκανε και τον Αύγουστο του 2018.
Σύμφωνα με το oraiokastro24.gr, Καθ’όλη την διάρκεια που ήταν ανεβασμένος στην κεραία, φορώντας μόνο το εσώρουχό του, τραγουδούσε και έκλαιγε.
Αυτή τη στιγμή οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα για τα περαιτέρω.
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