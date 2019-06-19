Ένοχος ο «γκουρού» που μάρκαρε γυναίκες και τις ανάγκαζε σε δίαιτες πείνας

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Ο Κιθ Ρανίερ, ο υποτιθέμενος “γκουρού” που είχε ιδρύσει μια οργάνωση τύπου αίρεσης, στην οποία οι γυναίκες υποχρεώνονταν να κάνουν δίαιτες λιμοκτονίας, να χαράζουν στο σώμα τους τα αρχικά του και να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί του, κρίθηκε ένοχος σήμερα για όλες τις κατηγορίες που του είχαν ασκηθεί.

Οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, τον έκριναν ένοχο μετά από δίκη έξι εβδομάδων.

Μεταξύ άλλων ο 58χρονος Ρανίερ είχε κατηγορηθεί για εμπορία ανθρώπων, απειλές, διαφθορά ανηλίκου και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Πλέον κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Ο 58χρονος είχε ιδρύσει την εταιρεία Nxivm (“Νέξιουμ”), έναν υποτιθέμενο οργανισμό αυτοβελτίωσης με έδρα τη Νέα Υόρκη. Εντός της εταιρείας αυτής οργάνωσε μια μυστική “αδελφότητα”, την DOS, στην οποία οι “σκλάβες” υποχρεώνονταν να παραδίδουν υλικό επιβαρυντικό για τις ίδιες, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να τις εκβιάζει.

Μετά την ανάγνωση της απόφασης, πρώην μέλη της Nxivm σηκώθηκαν και χειροκρότησαν τους εισαγγελείς.

Μαζί με τον Ρανιέρ είχαν κατηγορηθεί πέντε γυναίκες, οι “έμπιστές” του, που αναλάμβαναν να στρατολογήσουν τις “σκλάβες”. Μεταξύ αυτών ήταν η πρόεδρος της Nxivm Νάνσι Σάλζμαν, η κόρη της, Λόρεν και η ηθοποιός Άλισον Μακ. Όλες τους δήλωσαν ένοχες και απέφυγαν τη δίκη.