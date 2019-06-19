search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:44
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2019 19:44

Ένοχος ο «γκουρού» που μάρκαρε γυναίκες και τις ανάγκαζε σε δίαιτες πείνας

19.06.2019 19:44
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα δικαστεί ο 48χρονος στη Χίο - Πυροβόλησε δύο 16χρονους Σύρους - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Ο Κιθ Ρανίερ, ο υποτιθέμενος “γκουρού” που είχε ιδρύσει μια οργάνωση τύπου αίρεσης, στην οποία οι γυναίκες υποχρεώνονταν να κάνουν δίαιτες λιμοκτονίας, να χαράζουν στο σώμα τους τα αρχικά του και να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί του, κρίθηκε ένοχος σήμερα για όλες τις κατηγορίες που του είχαν ασκηθεί.

Οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, τον έκριναν ένοχο μετά από δίκη έξι εβδομάδων.

Μεταξύ άλλων ο 58χρονος Ρανίερ είχε κατηγορηθεί για εμπορία ανθρώπων, απειλές, διαφθορά ανηλίκου και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Πλέον κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Ο 58χρονος είχε ιδρύσει την εταιρεία Nxivm (“Νέξιουμ”), έναν υποτιθέμενο οργανισμό αυτοβελτίωσης με έδρα τη Νέα Υόρκη. Εντός της εταιρείας αυτής οργάνωσε μια μυστική “αδελφότητα”, την DOS, στην οποία οι “σκλάβες” υποχρεώνονταν να παραδίδουν υλικό επιβαρυντικό για τις ίδιες, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να τις εκβιάζει.

Μετά την ανάγνωση της απόφασης, πρώην μέλη της Nxivm σηκώθηκαν και χειροκρότησαν τους εισαγγελείς.

Μαζί με τον Ρανιέρ είχαν κατηγορηθεί πέντε γυναίκες, οι “έμπιστές” του, που αναλάμβαναν να στρατολογήσουν τις “σκλάβες”. Μεταξύ αυτών ήταν η πρόεδρος της Nxivm Νάνσι Σάλζμαν, η κόρη της, Λόρεν και η ηθοποιός Άλισον Μακ. Όλες τους δήλωσαν ένοχες και απέφυγαν τη δίκη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
Χωρίς κατηγορία

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

cronos_0210_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Conrad Lant: Πέθανε ο Cronos των Venom σε ηλικία 63 ετών

sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου: 2ος χρόνος επιτυχία στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

apergia_oenge_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ: Aπεργία στις 21 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Τι ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

spor-new
MEDIA

ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο - Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:44
ektakto
Χωρίς κατηγορία

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

cronos_0210_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Conrad Lant: Πέθανε ο Cronos των Venom σε ηλικία 63 ετών

sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

1 / 3