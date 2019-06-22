Χωρίς ναυαγοσώστες μένουν οι παραλίες στην Κρήτη – «Καμπανάκι» κινδύνου για λουόμενους

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Σε σημαντικό πρόβλημα εξελίσσεται η απουσία ναυαγοσωστών στο Ηράκλειο και σε περιοχές που πλημμυρίζουν με κόσμο κάθε μέρα, όπως είναι η περιοχή της Χερσονήσου και του Μαλεβιζίου.

Το αποτέλεσμα της έλλειψης ναυαγοσωστών εγκυμονεί κινδύνους, καθώς η σωματική υγεία του πολίτη κινδυνεύει σε περίπτωση που ο ίδιος πέσει θύμα πνιγμού.

Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη” επικοινώνησε με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν το επάγγελμα του ναυαγοσώστη και μας μίλησαν για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο Ηρακλείου.

Ο Γιάννης Σταμαθιουδάκης είναι για όγδοη χρονιά ναυαγοσώστης και εργάζεται ως επόπτης Χερσονήσου.

Ο ίδιος μάς μίλησε για την έλλειψη που επικρατεί. Επικαλούμενος τους λόγους της έλλειψης οι οποίοι σχετίζονται με τη δυσκολία του επαγγέλματος, όπως είπε, ο κ. Σταμαθιουδάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι όντως μεγάλη η έλλειψη των ναυαγοσωστών στο Ηράκλειο.

Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ατόμων που δουλεύουν ως ναυαγοσώστες. Κάθε χρόνο μπορεί να αποκτούν το δίπλωμα 40-50 ναυαγοσώστες, αυτοί όμως που εργάζονται στην παραλία είναι ένας μικρότερος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι είναι επαγγελματίες.

Ωστόσο, κάποιοι απορροφούνται και στις πισίνες των ξενοδοχείων. Η έλλειψη έχει να κάνει και με το ότι η δουλειά αυτή είναι 4 μήνες. Και είναι μια δουλειά που για να μπεις στο Ταμείο Ανεργίας πρέπει να έχεις 4 μήνες τη μία σεζόν και 4 μήνες την άλλη σεζόν, ενώ πολλοί δεν την προτιμούν λόγω και του εποχικού της χαρακτήρα. Επίσης, τα άτομα που δουλεύουν ως ναυαγοσώστες δεν είναι τόσα πολλά, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και κρύβει πολλούς κινδύνους. Πολλοί ξεκινάνε να γίνουν ναυαγοσώστες, αλλά στο τέλος εγκαταλείπουν…».

Φέτος το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς σε πολλές γνωστές παραλίες του Ηρακλείου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης σε μια περίοδο που το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά…

Ο κ. Σταμαθιουδάκης μάς μίλησε για το πρόβλημα όπως υφίσταται σήμερα, τονίζοντας: «Οι Δήμοι καθυστέρησαν να βγάλουν τους διαγωνισμούς, όπως αργούν κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να κρατάει για πολύ διάστημα η διαδικασία εξαιτίας και των ενστάσεων που κάνουν οι εργολάβοι μεταξύ τους. Ειδικότερα, το πρόβλημα είναι πως οι εταιρείες λειτουργούν ως εργολάβοι και έχουν κάποιες δικαστικές διαμάχες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές, όπως το Μαλεβίζι (Αμμουδάρα) ή η Αγία Πελαγία, η Λυγαριά κι ο Μονοναύτης (ΜΑΕΔΗΜ), να μην έχουν πάρει την εργολαβία, και έτσι τα πόστα μένουν ακάλυπτα. Βρίσκονται στα δικαστήρια και δεν έχει βγει η απόφαση ποιος θα πάρει το “έργο”. Η υπόθεση πάει από αναβολή σε αναβολή, με αποτέλεσμα τα πόστα να μένουν ακάλυπτα. Δεν έχει βρεθεί ένας εργοδότης και ο Δήμος να αναθέσει την εργασία σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Δήμος μπορεί να βάλει έναν προσωρινό ανάδοχο, αλλά γίνονται ενστάσεις, με αποτέλεσμα να μη βγαίνει κάποιο οριστικό αποτέλεσμα. Και έτσι κάπως έφυγε ολόκληρος ο Ιούνιος, και τα παιδιά δε συγκεντρώνουν τα ένσημα για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, αφού χάνεται ένα μήνας».

Ο ίδιος υποστηρίζει πως «στο τέλος θα αναγκαστούν οι Δήμοι να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να βάλουν ναυαγοσώστες γιατί έχουν την ευθύνη.

Επομένως, πιστεύω ότι θα αναγκαστούν να βάλουν ναυαγοσώστες», τόνισε, ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ναυαγοσωστών, καθώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες που έρχονται να απολαύσουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια.

«Η απουσία ναυαγοσωστών εγκυμονεί κινδύνους. Σε μια παραλία που έχει πολύ κόσμο, η ύπαρξη ναυαγοσωστών δημιουργεί ασφάλεια. Είναι απαραίτητος ο ρόλος του ναυαγοσώστη σε μια παραλία», κατέληξε.

Τέλος, η “Νέα Κρήτη” επικοινώνησε και με τον πρόεδρο των ναυαγοσωστών στον νομό Ηρακλείου Μανόλη Μακριδάκη, ο οποίος ανέφερε πως η έλλειψη ναυαγοσωστών αφορά την τελευταία δεκαετία και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα στο Ηράκλειο το ασκούν φοιτητές.

«Υπάρχει έλλειψη ναυαγοσωστών την τελευταία δεκαετία.

Πολλοί είναι φοιτητές ή μαθητές και μόλις τελειώσουν τα μαθήματά τους δουλεύουν ένα ή δύο μήνες. Άλλοι παίρνουν το πτυχίο τους και φεύγουν εντελώς, και πρέπει να αντικατασταθούν από καινούργια άτομα. Δυστυχώς, υπάρχουν λίγοι ναυαγοσώστες δικοί μας, που να είναι ντόπιοι.

Το 80% είναι φοιτητές και, είτε το θέλουμε είτε όχι, πάμε με τις δικές τους ταχύτητες. Έχει ένα μήνα να δουλέψει, θα δουλέψει. Φέρνουμε ναυαγοσώστες από Πάτρα, Αθήνα, κ.α., και είναι δύσκολο γιατί δε δίνουμε σε αυτά τα παιδιά ρεπό μία μέρα, αλλά μια εβδομάδα.

Η νομοθεσία έχει προβλέψει και έχει βάλει ένα μήνα παραπάνω. Μέχρι και πέρυσι δεν έμπαιναν στο Ταμείο Ανεργίας με 3 μήνες. Τώρα μπαίνουν με 4 μήνες, αλλά δεν το βλέπει κανείς ως ένα σοβαρό επάγγελμα. Με 4 μήνες δεν μπορεί να συντηρηθεί όλο τον χρόνο. Οι μισθοδοσίες, ωστόσο, είναι πολύ καλές, αφού κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προβλήματα και με τον εξοπλισμό

Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου επισήμανε ο κ. Μακριδάκης, λέγοντας:

«Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στον Δήμο Χερσονήσου. Κάθε εβδομάδα σχεδόν θα μείνει ακάλυπτος σε κάποια από τα πόστα. Στον Δήμο αυτό υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από τις παραβάσεις που καταγράφει το Λιμεναρχείο (60-70 παραβάσεις σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι για το διάστημα των 20 ημερών που έχουμε ξεκινήσει). Δεν υπάρχει σωστός εξοπλισμός στις παραλίες. Οι εταιρείες που πήραν το έργο φέτος είναι καινούργιες και δεν ξέρουν να στήσουν καλά την παραλία. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι δε θέλουν… Αλλά όταν ξεκινάς πρώτη χρονιά να κάνεις τη δουλειά, πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις».

Τέλος, ο ίδιος κατέληξε λέγοντας πως πρέπει του χρόνου τα πράγματα και οι καταστάσεις να βελτιωθούν. «Ελπίζουμε πως από του χρόνου θα φτιαχτεί το θέμα. Γιατί φέτος δεν υπάρχουν άτομα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι μισθοδοσίες είναι τόσο υψηλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.