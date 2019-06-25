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Αυξάνεται η ένταση σήμερα με το ανθρωπιστικών επιχειρήσεων πλοίο Sea-Watch, που απειλεί να σπάσει τον αποκλεισμό, που έχει επιβάλει η Ρώμη, στα ανοικτά των ακτών της Λαμπεντούζας, προκειμένου να αποβιβάσει τους 42 μετανάστες που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αυτό εδώ και 13 ημέρες.

“Θα εισέλθω στα ιταλικά χωρικά ύδατα και θα τους μεταφέρω σε ασφαλές μέρος, στη Λαμπεντούζα” δήλωσε η πλοίαρχος Κάρολα Ράκετε, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Η πλοίαρχος διευκρίνισε ότι αναμένει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, που αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα σήμερα, σχετικά με το αίτημα λήψης “προσωρινών μέτρων” που κατέθεσε η γερμανική ΜΚΟ Sea-Watch.

Η Ράκετε, ηλικίας 31 ετών από τη Γερμανία, κινδυνεύει με άσκηση διώξεων σε βάρος της για παροχή βοήθειας σε παράτυπη μετανάστευση, όπως και με την κατάσχεση του πλοίου και την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ βάσει του νέου διατάγματος του υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι.

“Σε ό,τι με αφορά, το Sea-Watch δεν θα φθάσει στην Ιταλία, μπορεί να παραμείνει εκεί έως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά” απάντησε σήμερα το πρωί ο ίδιος.

“Έχουν περάσει 13 ημέρες, είχαν τον χρόνο να πάνε στην Ολλανδία και να επιστρέψουν” υπογράμμισε, κατηγορώντας τη μη κυβερνητική οργάνωση ότι κρατάει τους μετανάστες “ομήρους” για λόγους πολιτικής πρόκλησης.

Εκ των 53 μεταναστών που διασώθηκαν τη 12η Ιουνίου από το Sea-Watch στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, η Ιταλία αποδέχθηκε την αποβίβαση 11 ανθρώπων (παιδιών, γυναικών, ασθενών), υπενθύμισε ο Σαλβίνι.

“Basta! Ό,τι κι αν σας λέει το Στρασβούργο, με μεγάλη ηρεμία, εμείς θα διατηρήσουμε τη γραμμή μας (…). Φανταστείτε εάν μια χώρα όπως η Ιταλία, η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στην Ευρώπη, επέτρεπε να της υπαγορεύει τους μεταναστευτικούς νόμους μια ΜΚΟ” επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ