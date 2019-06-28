Εντυπωσιακό βίντεο: Ανατίναξαν ό,τι είχε απομείνει από τη γέφυρα Μοράντι στη Γένοβα

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Η γέφυρα Μοράντι, από την οποία διήρχετο τμήμα του αυτοκινητόδρομου που κατέρρευσε πέρσι, παρασέρνοντας στον θάνατο 43 ανθρώπους, αποτελεί πια παρελθόν.

Έναν χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα, η τσιμεντένια γέφυρα σωριάστηκε προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς επιλέχθηκε να κατεδαφιστεί με τη χρήση εκρηκτικών.

Από την έκρηξη και την κατάρρευση της ογκώδους τσιμεντένιας κατασκευής υψώθηκε ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα σειρήνες έδιναν την οριστική προειδοποίηση. Είχε προηγηθεί η απομάκρυνση περίπου 3.500 ανθρώπων από την περιοχή, ενώ πολλοί είχαν καλύψει τα παράθυρα και τις πόρτες με πλαστικά προστατευτικά, για να μην εισέλθει σκόνη στα σπίτια τους. Άλλα οικήματα που βρίσκονταν ακριβώς κάτω από τη γέφυρα είχαν εκκενωθεί ήδη από τις 14 Αυγούστου, όταν κατέρρευσε το τμήμα της γέφυρας.