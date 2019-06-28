Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με τον ανεμιστήρα ανοιχτό

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Για μερικούς ανθρώπους, ένας ανεμιστήρας -οροφής ή δαπέδου- στο δωμάτιο τους βοηθά να κοιμηθούν και να παραμείνουν δροσεροί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για άλλους, μπορεί να τους κρατάει ξύπνιους ο θόρυβος, να τους προκαλέσει κρίσεις άσθματος, ή να στεγνώσει τα μάτια τους.

Εάν βρίσκεστε σε ένα ζεστό, ή κλειστό δωμάτιο, η προοπτική να κοιμηθείτε χωρίς ανεμιστήρα (ή κλιματιστικό) μπορεί να σας είναι… απίστευτη.

Σε πολλές περιπτώσεις το να κοιμάστε με ένα ανεμιστήρα είναι καλό για σας. Για παράδειγμα, ο “λευκός θόρυβος” που παράγει μπορεί να εξουδετερώνει άλλους εξωγενείς θορύβους και να σας βοηθάει να αποκοιμηθείτε. Επίσης, με την κυκλοφορία του αέρα, ενισχύετε τη φρεσκάδα του δωματίου και καταπολεμάτε τις οσμές.

Σε αυτό το άρθρο, όμως, θα επικεντρωθούμε στους πιο σημαντικούς λόγους για να ΜΗΝ κοιμάστε με τον ανεμιστήρα σε διαρκή λειτουργία, πάντα για λόγους υγείας και καλύτερου ύπνου.

Γιατί να μην κοιμάστε με τον ανεμιστήρα σε διαρκή λειτουργία

Αλλεργικές αντιδράσεις

Καθώς ένας ανεμιστήρας κινεί τον αέρα γύρω από το δωμάτιο, ανασηκώνει σκόνη και γύρη που κατακάθεται σε κάθε δωμάτιο. Μοιραία, αυτά φτάνουν στην μύτη σας και τα εισπνέετε καθώς κοιμάστε. Εάν είστε επιρρεπείς σε αλλεργίες, άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα, το να κοιμάστε με τον ανεμιστήρα ανοιχτό θα μπορούσε να σας προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Επίσης, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στον ανεμιστήρα σας. Αν έχει συλλέξει σκόνη στις λεπίδες του, τότε αυτά τα σωματίδια θα εκτοξεύονται στον αέρα κάθε φορά που τον ενεργοποιείτε.

Ξηρός αέρας

Ένα σταθερό κύμα αέρα στο σώμα σας μπορεί να προκαλέσει ξηρό δέρμα. Οι λοσιόν και οι ενυδατικές κρέμες θα βοηθήσουν να αποφευχθεί αυτό, αλλά εάν το δέρμα σας είναι υπερβολικά ξηρό, πρέπει να προσέχετε και να παρακολουθείτε το δέρμα σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν το “στεγνώνετε” ακόμα περισσότερο με τον ανεμιστήρα.

Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι μερικοί άνθρωποι κοιμούνται με τα μάτια τους εν μέρει ανοιχτά. Παράξενο, αλλά συμβαίνει! Και πάλι, μια σταθερή ροή αέρα θα στεγνώσει τα μάτια σας και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό. Εάν φοράτε φακούς επαφής όταν κοιμάστε, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μερικοί άνθρωποι κοιμούνται επίσης με το στόμα τους ανοιχτό και η συνεχής ροή αέρα πιθανόν να στεγνώσει το στόμα και τον λαιμό τους.

Ερεθισμός των ρινικών κόλπων

Το σταθερό ρεύμα αέρα έχει επίσης την τάση να στεγνώνει τις ρινικές οδούς. Εάν η ξηρότητα είναι ιδιαίτερα ακραία, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σώμα σας να παράγει περίσσεια βλέννας, για να προσπαθήσει να την “αντισταθμίσει”. Αυτό με την σειρά του θα σας κάνει πιο επιρρεπείς σε βουλωμένη μύτη και πονοκεφάλους.

Πόνος στους μυς

Οι άνθρωποι που κοιμούνται με ένα ρεύμα αέρα να τους χτυπάει απευθείας στο σώμα μπορεί να ξυπνήσουν με δύσκαμπτους, ή επώδυνους μυς. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συμπυκνωμένος ψυχρός αέρας μπορεί να κάνει τους μύες να είναι τεταμένοι και να προκληθούν κράμπες. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα κοινό για τους ανθρώπους που κοιμούνται με τον ανεμιστήρα κοντά στο πρόσωπο και τον λαιμό τους. Εάν έχετε ξυπνήσει με ένα “πιασμένο” σβέρκο το πρωί, μπορεί να οφείλεται στο συνεχές ρεύμα αέρα από τον ανεμιστήρα.

Πηγή: iatropedia