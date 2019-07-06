Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα πλοίο διάσωσης μεταναστών έδεσε σήμερα στο λιμάνι της Λαμπεντούζα αψηφώντας την απαγόρευση εισόδου στα ιταλικά χωρικά ύδατα και έγινε έτσι το δεύτερο μέσα σε μια εβδομάδα πλοίο μη κυβερνητικής οργάνωσης που συγκρούεται με τις ιταλικές αρχές.

Το ιστιοφόρο Alex, το οποίο μεταφέρει 41 μετανάστες, είχε αρνηθεί προσφορά της Μάλτας να το υποδεχθεί, καθώς η μκο Mediterranea που το έχει ναυλώσει υπογράμμισε πως ένα τόσο μακρύ ταξίδι θα ήταν επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες.

Το πλοίο έδεσε στην ίδια αποβάθρα στην οποία μια εβδομάδα νωρίτερα ένα άλλο πλοίο ανθρωπιστικής οργάνωσης είχε συγκρουσθεί με σκάφος του ιταλικού λιμενικού όταν αποφάσισε να αποβιβάσει μετανάστες στην ξηρά έπειτα από δύο εβδομάδες στα διεθνή ύδατα.

«Οι μετανάστες πρέπει να αποβιβαστούν αμέσως και να τους φροντίσουν», έγραψε στο Twitter η μκο Mediterranea.

Όμως ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε πως η Ρώμη «δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό».

«Δεν δίνω την άδεια σε ανθρώπους που αψηφούν τους ιταλικούς νόμους και βοηθούν λαθρέμπορους ανθρώπων να αποβιβαστούν», έγραψε στο Twitter ο Σαλβίνι, αρχηγός της ακροδεξιάς Λέγκας.

Ο Σαλβίνι πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επέμβουν.

Το Alex συνοδεύτηκε στη Λαμπεντούζα από ένα σκάφος του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και ένα περιπολικό. Δεκάδες αστυνομικοί περίμεναν στην αποβάθρα μπροστά από το ιστιοφόρο. Μετανάστες στέκονταν στην αποβάθρα φορώντας σωσίβια γιλέκα.

«Ντρέπομαι μ’ αυτά που ακούω, όμως η μεγάλη χαρά μου τώρα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ασφαλείς», δήλωσε η εκπρόσωος της Mediterranea Αλεσάντρα Σιούρμπα.

Η Σιούρμπα πρόσθεσε πως η ανθρωπιστική οργάνωση δεν είχε άλλη επιλογή παρά να κατευθύνει το πλοίο στο πλησιέστερο λιμάνι λόγω των κακών συνθηκών υγείας και υγιεινής πάνω στο Alex.

Όμως το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως είχε προμηθεύσει τρόφιμα, φάρμακα και 400 λίτρα νερό, ενώ το Alex αρνήθηκε άλλα 400 λίτρα λόγω έλλειψης χώρου.

«Αρνήθηκαν το νερό ώστε να μπορέσουν να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης … δεν θα μας εκφοβίσουν», έγραψε ο Σαλβίνι στο Twitter προσθέτοντας πως η Λέγκα θα προτείνει να αυξηθεί σε ένα εκατομμύριο ευρώ το πρόστιμο για τις μκο που παραβιάζουν την απαγόρευση ελλιμενισμού και να καταστεί ευκολότερη η κατάσχεση σκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ