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Το ιστιοφόρο Alex, που μεταφέρει 41 μετανάστες. ανακοίνωσε σήμερα ότι κατευθύνεται προς το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, αψηφώντας έτσι την απόφαση του ιταλού υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι να κλείσει τα λιμάνια για τα πλοία των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Έπειτα από δύο ημέρες αναμονής στη θάλασσα και «δεδομένων των αφόρητων συνθηκών υγιεινής στο πλοίο, το Alex κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλέει προς τη Λαμπεντούζα, το μοναδικό σίγουρο λιμάνι αποβίβασης», έγραψε στο Twitter η ιταλική συλλογικότητα της αριστεράς Mediterranea, που έχει ναυλώσει αυτό το ιστιοφόρο των 18 μέτρων.

Νομοθετικό διάταγμα που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο προβλέπει πρόστιμα μέχρι 50.000 ευρώ σε βάρος του καπετάνιου, του ιδιοκτήτη και του εφοπλιστή ενός σκάφους που εισέρχεται χωρίς άδεια στα ιταλικά χωρικά ύδατα.

Την περασμένη εβδομάδα οι ιταλικές αρχές κατέσχεσαν στη Λαμπεντούζα ένα πλοίο μιας γερμανικής μκο, το Sea-Watch 3, και συνέλαβαν την πλοίαρχό του, την Καρόλα Ρακέτε, η οποία είχε ελλιμενιστεί δια της βίας για να αποβιβάσει 40 μετανάστες που είχε διασώσει στη θάλασσα και οι οποίοι είχαν αποκλειστεί μέσα στο πλοίο για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Ιταλίδα δικαστής ακύρωσε την Τρίτη τη σύλληψη της πλοιάρχου με το αιτιολογικό ότι έδρασε για να σώσει ζωές, αλλά σε βάρος της εξακολουθούν να διεξάγονται δύο έρευνες, για αντίσταση σε έναν αξιωματικό και για αρωγή σε παράτυπους μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ