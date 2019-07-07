Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ιστιοφόρο Alex “δεν συνεμορφώθη” τελικά με τις οδηγίες Σαλβίνι κι έπιασε λιμάνι στη νήσο Λαμπεντούζα. Συνεχίζεται η κόντρα της Ρώμης με το Βερολίνο για τη διάσωση προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο.

Το ιστιοφόρο Alex της μη κυβερνητικής οργάνωσης Mediterranea μπήκε, τελικά, στο λιμάνι της Λαμπεντούζα. Μετά από πολύωρη αναμονή οι 41 μετανάστες και πρόσφυγες μπόρεσαν να αποβιβαστούν, ενώ το σκάφος κατασχέθηκε. Τόσο ο κυβερνήτης όσο και το πλήρωμα έλαβαν δικαστική κλήση σε απολογία για στήριξη της παράτυπης μετανάστευσης. “Καταθέσαμε δική μας αναφορά στην δικαιοσύνη. Ξέρουμε ότι κάναμε ακριβώς αυτό που έπρεπε και έχουμε ήσυχη την συνείδησή μας”, δήλωσε από την πλευρά του ο βουλευτής της ιταλικής Αριστεράς Εράσμο Παλατσόττο ο οποίος βρισκόταν στο ιστιοφόρο.

Στο μεταξύ το άλλο σκάφος, το Αλάν Κούρντι της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Sea Eye, τελικά άλλαξε πορεία πλεύσης και αντί για την Λαμπεντούζα αποφάσισε να κατευθυνθεί προς την Μάλτα, η οποία, όμως, δεν έχει δώσει “πράσινο φως” για την αποβίβαση των “απελπισμένων της θάλασσας”. “Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να διαπιστωθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τώρα πρέπει να αποδειχθεί αν οι άλλες χώρες συμμερίζονται την θέση αυτή της ιταλικής κυβέρνησης”, έγραψε το πλήρωμα στο διαδίκτυο.

Ειρωνείες Σαλβίνι προς το Βερολίνο

Ο Γερμανός υπουργός εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ ζήτησε από τον ιταλό ομόλογό του Ματτέο Σαλβίνι να αλλάξει την στάση του στο μεταναστευτικό και να ανοίξει τα λιμάνια της Ιταλίας, διότι “τα σκάφη που σώζουν μετανάστες δεν μπορούν να περιπλανώνται στην Μεσόγειο”. Ο γραμματέας της Λέγκα βέβαια δεν δείχνει να ανταποκρίνεται. Προειδοποιεί με νόημα μάλιστα τον γερμανό ομόλογό του ότι η Ιταλία μπορεί και να μεταφέρει, μπροστά στην γερμανική πρεσβεία στην Ρώμη, κάποιους παράτυπους μετανάστες. Και συμπληρώνει: “Θα θυσιάσω και την ζωή μου για να υπερασπιστώ τα σύνορα, την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας”.

Ο πάπας Φραγκίσκος όμως αφιερώνει την σημερινή ημέρα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Κοντά του, στον Άγιο Πέτρο, βρίσκονται διακόσιοι πενήντα πρόσφυγες από όλον τον κόσμο. ” Ο Πάπας κυνηγάει την άμεση επικαιρότητα, αλλά το μήνυμα του ποντίφικα, όπως πάντα, είναι σαφές”, γράφει ο ιταλικός τύπος.

Πηγή: Deutsche Welle