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20.07.2019 15:04

«Την έθαψα στην αυλή, αλλά δεν τη σκότωσα εγώ» δηλώνει ο γιος της ηλικιωμένης στο Κιάτο

20.07.2019 15:04
Αιματηρή συμπλοκή στα Πατήσια - Ένας νεκρός - Media

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Συγκλονίζουν οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση θανάτου της ηλικιωμένης, που είχε εξαφανιστεί, από το χωριό της στο Κιάτο.

Η γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της, με τον γιο της να παραδέχεται ότι την έθαψε προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή της. 

«Δεν τη σκότωσα εγώ. Είχε προβλήματα υγείας και πέθανε στις 26 Νοεμβρίου. Πάντοτε μου έλεγε ότι όταν πεθάνει θέλει να τη θάψω στην αυλή του σπιτιού. Στις 27 Νοεμβρίου ήρθα να τη δω και ήταν νεκρή. Αποφάσισα να κάνω πράξη την τελευταία επιθυμία της» φέρεται να είπε ο γιος της στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. 

Ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Αυτό μένει να αποδειχτεί από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας. 

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