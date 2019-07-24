Κι όμως το κάνεις λάθος – Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με αναμμένο ανεμιστήρα

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Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει τόσο ο ύπνος γίνεται και δυσκολότερος, δεδομένου ότι η χρήση κλιματιστικού τη νύχτα δεν συνίσταται.

Έτσι,, πολλοί από εμάς προτιμούν να χρησιμοποιούν για να δροσίζονται ανεμιστήρες, οι οποίοι, ωστόσο, ενέχουν και αυτοί κινδύνους.

Ειδικοί επιστήμονες του ύπνου επισημαίνουν ότι η χρήση ανεμιστήρα το βράδυ μπορεί προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις λόγω της σκόνης που ανακινεί.

Επίσης, ο αέρας που κινούν οι ανεμιστήρες είναι ξηρός και μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία, ξηροφθαλμία, ακόμα και μπούκωμα στη μύτη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί συστήνουν να κρατούμε το υπνοδωμάτιο σκιερό όλη την ημέρα, να χρησιμοποιούμε βαμβακερά σεντόνια και να κάνουμε δροσερά ντους πριν τον ύπνο.