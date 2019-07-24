search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 16:47
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2019 13:47

Κι όμως το κάνεις λάθος – Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με αναμμένο ανεμιστήρα

24.07.2019 13:47
Κι όμως το κάνεις λάθος - Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με αναμμένο ανεμιστήρα - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει τόσο ο ύπνος γίνεται και δυσκολότερος, δεδομένου ότι η χρήση κλιματιστικού τη νύχτα δεν συνίσταται.

Έτσι,, πολλοί από εμάς προτιμούν να χρησιμοποιούν για να δροσίζονται ανεμιστήρες, οι οποίοι, ωστόσο, ενέχουν και αυτοί κινδύνους.

Ειδικοί επιστήμονες του ύπνου επισημαίνουν ότι η χρήση ανεμιστήρα το βράδυ μπορεί προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις λόγω της σκόνης που ανακινεί.

Επίσης, ο αέρας που κινούν οι ανεμιστήρες είναι ξηρός και μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία, ξηροφθαλμία, ακόμα και μπούκωμα στη μύτη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί συστήνουν να κρατούμε το υπνοδωμάτιο σκιερό όλη την ημέρα, να χρησιμοποιούμε βαμβακερά σεντόνια και να κάνουμε δροσερά ντους πριν τον ύπνο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia-serbia-8234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φωτιές και καύσωνες: Γιατί το 2026 είναι ήδη μια δραματική χρονιά για την Ευρώπη – Ποιες χώρες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, έκτη η Ελλάδα

elas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για απόφαση ΣτΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα επιτρέψουμε σκοπιμότητες και ασυδοσία στην ανώτατη εκπαίδευση

anemistirias-daniil-onischenko-x8ZtaFt-Cek-unsplash
ΥΓΕΙΑ

5 πράγματα που πρέπει να προσέχετε αν κοιμάστε με ανοιχτό ανεμιστήρα

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

fotia_1208_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Φωτιά στη Μακύνεια – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το «112» για εκκένωση (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

proswpikos-voithos-getty-images-3nFEq_SOD8g-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά - Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 16:42
fotia-serbia-8234
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φωτιές και καύσωνες: Γιατί το 2026 είναι ήδη μια δραματική χρονιά για την Ευρώπη – Ποιες χώρες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, έκτη η Ελλάδα

elas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για απόφαση ΣτΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα επιτρέψουμε σκοπιμότητες και ασυδοσία στην ανώτατη εκπαίδευση

anemistirias-daniil-onischenko-x8ZtaFt-Cek-unsplash
ΥΓΕΙΑ

5 πράγματα που πρέπει να προσέχετε αν κοιμάστε με ανοιχτό ανεμιστήρα

1 / 3