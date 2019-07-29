Στέλεχος της πολυεθνικής ENEL ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης

Ο κ. Γιώργος Στάσσης, μηχανικός, στέλεχος του πολυεθνικού ενεργειακού ομίλου ENEL είναι ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πρόταση για τον κ. Στάσση θα υποβληθεί επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. («Υπερταμείο») στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που πρόκειται να συνεδριάσει σύντομα.

Συνεργάτες του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ο Γιώργος Στάσσης είναι μάνατζερ από το χώρο της ενέργειας, έχει κάνει καριέρα σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έχει εμπειρία σε αναδιάρθρωση ενεργειακών επιχειρήσεων, είναι νέος σε ηλικία και είναι ένας Έλληνας, που επιστρέφει από το εξωτερικό για να βοηθήσει στην προσπάθεια της κυβέρνησης».

Ο νέος μάνατζερ της ΔΕΗ καλείται να αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ζημιογόνα αποτελέσματα, το υψηλό κόστος από πεπαλαιωμένες μονάδες παραγωγής, την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την επίσπευση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, κ.α.

Ακολουθεί το βιογραφικό του:

O Γεώργιος Ι. Στάσσης από το 2016 έως και σήμερα κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Εnel Romania SrL, τη μεγαλύτερη εταιρία ενέργειας στη Ρουμανία.

Ο κ. Στάσσης εργάστηκε στον ιταλικό όμιλο ενέργειας ENEL SpA, όπου από το 2007 διετέλεσε επικεφαλής της Εnel Green Power για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, και Αίγυπτο.

Διαθέτει περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στη αγορά της ενέργειας και έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς και φορείς του κλάδου.

Από το 2001 έως και το 2006 εργάστηκε στην Tellas Telecommunications S.A., ως μέλος της Διοικητικής Ομάδας και ως Executive Director of Strategic Projects and Procurement.

Σήμερα κατέχει επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Ξένων Επενδυτών (Foreign Investments Council) στη Ρουμανία, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Συνομοσπονδίας για την Ανάπτυξη της Ρουμανίας (Coalition for Romania’s Development), ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Δ.Σ. του ACUE (Association of Utilities ), στο Board of Trustees του Αspen Institute Romania, και στο ΔΣ του Κέντρου Ενέργειας Ρουμανίας (CRE).

Επίσης έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του G20Y.

O κ. Στάσσης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Kingston στη Μεγάλη Βρετανία και είναι κάτοχος MBA στο Construction Management. Έχει συμμετάσχει σε executive προγράμματα με αντικείμενο την αειφόρο ανάπτυξη στο ELIS Management Academy, καθώς και Executive Leadership στο Harvard University.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Η ENEL είναι πολυεθνική εταιρεία ενέργειας και κορυφαίος παίκτης στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και περιλαμβάνεται στις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης όσον αφορά την εγκατεστημένη δυναμικότητα και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA). Ο Όμιλος έχει παρουσία σε 34 χώρες, και μονάδες παραγωγής ισχύος 89 GW διανέμει ηλεκτρισμό και αέριο μέσω ενός δικτύου άνω των 2.200.000 χιλιομέτρων, και με περίπου 73 εκατ. επιχειρηματικούς και οικιακούς τελικούς χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο, η ομάδα έχει τη μεγαλύτερη πελατειακή βάση μεταξύ των Ευρωπαίων ομοτίμων της. Η Εnel Green Power, η επιχείρηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Enel, διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 44 GW αιολικών, ηλιακών, γεωθερμικών και υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία.