Τραγωδία στη Ρόδο: Χωρίς ναυαγοσώστη η πισίνα που πνίγηκαν τα δύο κορίτσια από τη Γαλλία

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Η είδηση του θανάτου των δύο κοριτσιών σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο προκάλεσε σοκ και έβαλε σε σκέψεις για τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούν τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και όχι μόνο, ώστε να διασφαλίζονται οι τουρίστες. Οι δύο Γαλλιδούλες, που ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές με τη μικρότερη αδερφή τους, έχασαν τη ζωή τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ωστόσο, εξίσου σοκαριστική είναι και η είδηση ότι στην πισίνα, τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, ως όφειλε να υπάρχει, διότι… είχε λήξει το ωράριό του και δεν είχε αναπληρωθεί το κενό του.

Τα δύο κορίτσια από τη Γαλλία, ηλικίας 16 και 19 ετών βρέθηκαν νεκρές στην πισίνα λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΡΟΔΙΑΚΗ, οι γονείς των δύο κοριτσιών κατέθεσαν στους αξιωματικούς της αστυνομίας ότι τα παιδιά τους δεν ήξεραν κολύμπι. Η οικογένεια ήρθε στο νησί μας για διακοπές μαζί με άλλα δύο παιδιά τους, από τη Γαλλία. Εκτός τα δύο κορίτσια 16 και 19 ετών που πνίγηκαν, στο ξενοδοχείο βρίσκονταν εκείνη την ώρα η γονείς, μία μεγαλύτερη αδελφή τους και ένα μικρότερο κορίτσι 10μόλις ετών.

Από τις επίσημες μαρτυρίες προκύπτει ότι η εξαμελής οικογένεια είχε γευματίσει κανονικά λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από το τραπέζι του εστιατορίου αποχώρησαν λίγο μετά τις; 3 και μισή ενώ στη συνέχεια πήγαν στα δωμάτιά τους.

Αμέσως μετά τις 5 όμως, οι δύο από τις 4 αδελφές μετέβησαν στο χώρο της πισίνας.

Στη διάρκεια του χρόνου που μεσολάβησε, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΡΟΔΙΑΚΗ, οι νεαρές γευμάτισαν και πάλι γλυκά και άλλα σνακ από μπουφέ που υπήρχε στο ξενοδοχείο, όπως προκύπτει και από τις κάμερες ασφαλείας.

Το ξενοδοχείο διαθέτει τρεις πισίνες. Τα κορίτσια επειδή δεν ήξεραν προφανώς κολύμπι, προτιμούσαν την πισίνα με βάθος 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Λίγο μετά τις 6 και 10 έφθασαν εκεί. Όμως δυστυχώς,δεν βρήκαν ελεύθερη ξαπλώστρα στην πισίνα αυτή και αναγκάστηκαν να πάνε στην αμέσως μεγαλύτερη, το ύψος της οποίας ξεπερνά τα 2 μέτρα.

Εκεί, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, αφού μπήκαν μέσα, εκτιμάται ότι πανικοβλήθηκαν όταν έφθασαν σε σημείο που δεν πατούσαν τα πόδια τους στον πάτο και τότε δυστυχώς ξεκίνησε το πρώτο μέρος της τραγωδίας: Η μία προσπαθούσε να κρατηθεί ή να σώσει την άλλη και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο.΄

Ο ναυαγωσώστης είχε σχολάσει στις 6 το απόγευμα και ο ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και έφθασε στο σημείο στις 6.20. Εντόπισε την μία η οποία είχε παλμούς και την οποία επιχειρούσαν να επαναφέρουν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Οι γονείς αναζήτησαν και τη δεύτερη αδελφή. Νόμιζαν ότι βρίσκονταν στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΟΔΙΑΚΗΣ, ούτε οι γονείς ούτε κανείς άλλος είχε δει δυστυχώς ότι λίγα μέτρα παραπέρα στον πάτο της πισίνας βρίσκονταν νεκρή η μεγαλύτερη αδελφή της. Η τραγωδία έγινε ανείπωτη.

Ανασύρθηκε νεκρή και η δεύτερη αδελφή.

Μέχρι αργά το βράδυ, στο σημείο βρίσκονταν ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή νοτίας Δωδεκανήσου κο Μιχάλη Καληωράκη και τον διοικητη του ΑΤ Ιαλυσού κ Θέμη Καλαμάτα, οι οποίοι βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή με τον Εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου θα προσαχθούν σήμερα οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου.