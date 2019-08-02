search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:31
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.08.2019 18:43

Εξελίξεις για τον διπλό πνιγμό στη Ρόδο: Τι κατέθεσε ο ναυαγοσώστης

02.08.2019 18:43
Εξελίξεις για τον διπλό πνιγμό στη Ρόδο: Τι κατέθεσε ο ναυαγοσώστης - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
Νέα στοιχεία για την τραγωδία στη Ρόδο με τον θάνατο των δύο αδελφών έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.
 
«Περίπου στις 6:05 με 6:07 ξεκίνησα τη διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου ότι η πισίνα έχει κλείσει. Αμέσως μετά έφυγα για το δωμάτιό μου, καθώς είχε τελειώσει το ωράριο μου. Μόλις έφτασα χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου είπαν έλα στην πισίνα επειγόντως. Έσπευσα άμεσα στην πισίνα και είδα την μία κοπέλα να επιπλέει. Την βγάλαμε έξω και ξεκίνησα να της κάνω καρδιοαναπνευστικές αναζωογονήσεις. Η κοπέλα έκανε εμετό με τροφή και υγρά και έδειχνε να έχει σφυγμό. Μετά από λίγα λεπτά ήρθε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και επιλήφθηκε του περιστατικού», ανέφερε στην κατάθεσή του ο ναυαγοσώστης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1.
 
«Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας» υποστήριξε στην κατάθεσή του ο διευθυντής του ξενοδοχείο σημειώνοντας μεταξύ άλλων «Στο ξενοδοχείο που είμαι διευθυντής έχουμε όλες τις άδειες λειτουργίας των τριών πισινών που διαθέτουμε, ενώ τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Έχουμε δύο ναυαγοσώστες για κάθε πισίνα και λειτουργούν μέχρι τις 6. Στις 6:20 ενημερώθηκα για το περιστατικό στην πισίνα και πήγα προς τα εκεί, ενώ ήδη μέλη του προσωπικού, αλλά και ο ναυαγοσώστης παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε την κοπέλα».
 
Πηγή: ANT1/enikos.gr
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

agkistri_israilinoi_poreia_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Επίθεση ισραηλινών τουριστών σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – «Απερίγραπτες σκηνές» (video)

mitsotakis ypourgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Στέλιο Ράμφο: Εθνική απώλεια, χάνω έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε μας συζήτηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:27
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

1 / 3