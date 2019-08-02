Εξελίξεις για τον διπλό πνιγμό στη Ρόδο: Τι κατέθεσε ο ναυαγοσώστης

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Νέα στοιχεία για την τραγωδία στη Ρόδο με τον θάνατο των δύο αδελφών έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

«Περίπου στις 6:05 με 6:07 ξεκίνησα τη διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου ότι η πισίνα έχει κλείσει. Αμέσως μετά έφυγα για το δωμάτιό μου, καθώς είχε τελειώσει το ωράριο μου. Μόλις έφτασα χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου είπαν έλα στην πισίνα επειγόντως. Έσπευσα άμεσα στην πισίνα και είδα την μία κοπέλα να επιπλέει. Την βγάλαμε έξω και ξεκίνησα να της κάνω καρδιοαναπνευστικές αναζωογονήσεις. Η κοπέλα έκανε εμετό με τροφή και υγρά και έδειχνε να έχει σφυγμό. Μετά από λίγα λεπτά ήρθε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και επιλήφθηκε του περιστατικού», ανέφερε στην κατάθεσή του ο ναυαγοσώστης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

«Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας» υποστήριξε στην κατάθεσή του ο διευθυντής του ξενοδοχείο σημειώνοντας μεταξύ άλλων «Στο ξενοδοχείο που είμαι διευθυντής έχουμε όλες τις άδειες λειτουργίας των τριών πισινών που διαθέτουμε, ενώ τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Έχουμε δύο ναυαγοσώστες για κάθε πισίνα και λειτουργούν μέχρι τις 6. Στις 6:20 ενημερώθηκα για το περιστατικό στην πισίνα και πήγα προς τα εκεί, ενώ ήδη μέλη του προσωπικού, αλλά και ο ναυαγοσώστης παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε την κοπέλα».

Πηγή: ANT1/enikos.gr