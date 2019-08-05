Δύο πνιγμοί ηλικιωμένων σε Κιάτο και Μάνη

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Δύο ακόμη νεκροί κολυμβητές ανασύρθηκαν από θαλάσσιες περιοχές της χώρας, την Κυριακή, σε Κορινθία και δυτική Μάνη.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, από την παραλία «Διμηνιού» Κιάτου Κορινθίας, 86χρονος ημεδαπός.

Διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κιάτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου – Καλαμάτας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή «Σάλιο» Καρδαμύλης δήμου δυτικής Μάνης, 71χρονη ημεδαπή.

Διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.