Ο κανόνας των 6 κουταλιών και όσα πρέπει να ξέρουμε για τα αντηλιακά των παιδιών (Photo)

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ευλογημένη με μακρές περιόδους ζέστης και ηλιοφάνειας. Στην πόλη και την επαρχία, τα παιδιά περνούν αρκετό από τον χρόνο τους παίζοντας ή κάνοντας βόλτες σε εξωτερικούς χώρους και, πιθανότατα, εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο μέχρι τα 18 τους από ότι στην υπόλοιπη ζωή τους. Ο ήλιος όμως κρύβει κινδύνους και είναι πολύ σημαντικό να τα προστατεύουμε με τον καλύτερο τρόπο από αυτούς.

Πρώτα απ’ όλα, ένα παιδί δεν πρέπει να εκτίθεται καθόλου στον ήλιο μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Από εκεί και πέρα, πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι, τα παιδιά να βρίσκονται μακριά απ’ τον ήλιο τις επικίνδυνες ώρες, δηλαδή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όταν, ωστόσο, βρεθούν στον ήλιο, είναι απαραίτητο να έχουν καλή αντηλιακή προστασία.

Τι σημαίνει αυτό; Κατάλληλο αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας και ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή.

Ο κανόνας των 6 κουταλιών και όσα πρέπει να ξέρουμε για τα αντηλιακά

Πώς επιλέγουμε αντηλιακό

Ένας απλός ορθολογικός κανόνας είναι να επιλέξουμε ένα αντηλιακό που δεν είναι δυσάρεστο στο παιδί, π.χ. από άποψη υφής ή οσμής, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όσο τακτικά πρέπει.

Κατά τ’ άλλα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντηλιακά με φυσικά και με χημικά φίλτρα. Τα πρώτα περιέχουν διοξείδιο του ψευδαργύρου και διοξείδιο του τιτανίου και αντανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία. Τα δεύτερα περιέχουν ουσίες που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία πριν αυτή περάσει το δέρμα μας.

Για τα παιδιά, καλό είναι να επιλέγουμε αντηλιακά με φυσικά φίλτρα, επειδή είναι πιο φιλικά στο ανθρώπινο δέρμα, δεν απορροφούνται από αυτό και είναι πιο δύσκολο να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Τι δείκτη προστασίας πρέπει να έχει

Ο δείκτης προστασίας ή SPF αναφέρεται σε όλες τις συσκευασίες αντηλιακών, κάποιες φορές μαζί με την ένδειξη «χαμηλή», «μεσαία» ή «υψηλή». Το εύρος του δείκτη κυμαίνεται από 2 έως 65 και ορίζει το πόσο περισσότερο μπορεί να εκτεθεί το δέρμα κάποιου στον ήλιο μέχρι να καεί απ’ ότι εάν δεν είχε εφαρμοστεί επάνω του το συγκεκριμένο αντηλιακό. Για παράδειγμα, εάν το δέρμα του καίγεται σε 10 λεπτά, με ένα αντηλιακό που έχει δείκτη 30 θα καεί σε 300 λεπτά.

Καλό είναι το αντηλιακό που επιλέγουμε να είναι ευρέως φάσματος ώστε να παρέχει προστασία τόσο από την UVB όσο και από την UVA ακτινοβολία.

Για τα παιδιά συστήνονται τα αντηλιακά με φυσικά φίλτρα ευρέως φάσματος που έχουν δείκτη προστασίας από 30 και πάνω.

Πόσο αντηλιακό πρέπει να βάζουμε

Ο δείκτης προστασίας των αντηλιακών ορίζεται εφαρμόζοντας 2 mg ανά τετραγωνικό εκατοστό δέρματος. Αυτή είναι και η ποσότητα που παράγει το καλύτερο αποτέλεσμα, άρα και η ποσότητα που πρέπει να εφαρμόζουμε στο σώμα μας για να έχουμε πλήρη προστασία. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όμως, χρησιμοποιούν το 20 με 50% της ποσότητας που ενδείκνυται μειώνοντας σημαντικά την προστασία που παρέχει το αντηλιακό τους.

Εάν με τον εαυτό μας είμαστε πιο χαλαροί, με τα παιδιά καλό είναι να ακολουθούμε τους κανόνες κατά γράμμα: να επιλέγουμε το σωστό αντηλιακό, να το χρησιμοποιούμε ακόμη και όταν έχει συννεφιά, να το ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες και να βάζουμε τη σωστή ποσότητα.

Ποια είναι αυτή;

Ένας εύκολος τρόπος να μην βάζουμε επικίνδυνα λιγότερο αντηλιακό στο παιδί ή σε μας είναι ν’ ακολουθούμε τον κανόνα με τις κουταλιές.

Σύμφωνα με αυτόν, η συνολική ποσότητα που ενδείκνυται είναι κάτι παραπάνω από 6 κουταλάκια του γλυκού. Φυσικά, δε χρειάζεται να κουβαλάμε κουταλάκι στην παραλία, μπορούμε απλώς να δούμε πόσο είναι αυτή η ποσότητα μέσα στη χούφτα μας και όταν χρειαστεί να βάλουμε, να υπολογίζουμε αναλόγως.

Όσο για την κατανομή επάνω στο σώμα, ο κανόνας λέει να βάζουμε περίπου: μισό κουταλάκι στο πρόσωπο και τον λαιμό, μισό σε κάθε χέρι, 1 κουταλάκι σε κάθε πόδι, 1 στο στέρνο και την κοιλιά, 1 στην πλάτη και 1 κουταλάκι στους ώμους.

Πηγή: mama365.gr