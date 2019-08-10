search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:16
10.08.2019 08:00

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ελαφόνησο – Ουρές στο λιμάνι για την εκκένωση (Photos/Video)

4871915

 

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην περιοχή «Σίμος» στην Ελαφόνησο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της, ωστόσο ακόμα είναι σε εξέλιξη και για το λόγο αυτό παραμένουν όλες οι δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν νωρίτερα, μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο.

Εξαιτίας της φωτιάς δόθηκε εντολή για εκκένωση του κάμπινγκ που υπάρχει στην Ελαφόνησο, αλλά και ενός ξενοδοχείου, για προληπτικούς λόγους.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν κάμπινγκ και ξενοδοχείο στην Ελαφόνησο δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι απεγκλωβίστηκε σώα από σπηλιά μια γυναίκα.

Στο μεταξύ, ουρές σχηματίστηκαν στο λιμάνι από παραθεριστές που προσπαθούν ν εγκαταλείψουν το νησί.

