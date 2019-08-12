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Σε κωματώδη κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται συνταξιούχος αστυνομικός από την Πάτρα μετά από τσίμπημα εντόμου, πιθανόν σφήκας, που δέχτηκε ενώ απολάμβανε το μπάνιο της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ», το περιστατικό συνέβη τις προηγούμενες ημέρες στην παραλία του Λόγγου όταν η συνταξιούχος δέχτηκε το τσίμπημα της σφήκας με αποτέλεσμα να υποστεί αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια απόφραξη της τραχείας.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο κατέφθασε, αλλά με καθυστέρηση. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά η γυναίκα υπέστη και ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αιγίου, έπειτα στο Ρίο και κατέληξε τελικά στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Ιατρικό προσωπικό η ανακοπή εντός του ασθενοφόρου επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας της.