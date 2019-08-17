Συναγερμός στις παραλίες του Παγασητικού – Εμφανίστηκαν «τοξικοί» λαγοκέφαλοι

Εχουν γεμίσει τις ελληνικές θάλασσες οι λαγοκέφαλοι με πολλές καταγγελίες αλιέων να καταγράφονται και στον Παγασητικό, θέτοντας σε επιφυλακή της αρχές για την αντιμετώπισή τους.

Τη μεγάλη «απειλή» από την συστηματική εισροή λαγοκέφαλων στα νερά της ευρύτερης περιοχής στο Αιγαίο που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, επισημαίνουν οι αρμόδιοι φορείς που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Να σημειωθεί πως οι ειδικοί καθώς και το ΕΛΚΕΘΕ έχουν επισημάνει τον κίνδυνο από την μεγάλη πυκνότητα των πληθυσμών του λαγοκέφαλου στα νερά μας, λόγω έλλειψης θηρευτών του στη Μεσόγειο. Το πρόβλημα μεγεθύνεται διαρκώς όσο δεν δίνεται λύση.

Το είδος δεν θεωρούνταν επιθετικό ή επικίνδυνο με άλλον τρόπο, πλην της κατανάλωσής του από τον άνθρωπο αν και το συγκεκριμένο είδος δεν είναι βρώσιμο.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ μελετάει την εξάπλωση και την βιολογία του είδους από τότε που εμφανίστηκε στις Ελληνικές θάλασσες.

Ο λαγοκέφαλος που προέρχεται από την Ερυθρά θάλασσα έχει εισβάλει στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω του καναλιού του Σουέζ την τελευταία δεκαετία, έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες, έχοντας εγκαταστήσει -μέχρι στιγμής- μεγάλους πληθυσμούς στο Ν. Αιγαίο και στην Κρήτη. Το ψάρι αυτό περιέχει τοξίνες σε διάφορα μέρη του σώματός του (κυρίως εντόσθια, δέρμα), οι οποίες είναι επικίνδυνες σε περίπτωση βρώσης του από τον άνθρωπο, σε πολλές περιπτώσεις έως και θανατηφόρες, γι’ αυτό και συνιστάται να αποφεύγεται η κατανάλωσή του.

Πηγή: taxydromos